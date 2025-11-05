خبرگزاری کار ایران
مرمت حمام تاریخی ملا بابا در کازرون آغاز شد

کد خبر : 1709851
مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کازرون از آغاز عملیات مرمت حمام تاریخی ملا بابا خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد جوکاری اظهار کرد: مرمت حمام تاریخی ملا بابا با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ششصد میلیون ریال آغاز شده است و در مرحله نخست شامل بازسازی سقف و بدنه بنا می‌شود.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کازرون افزود: حمام ملا بابا از شاخص‌ترین آثار تاریخی دوره اسلامی در کازرون است که از نظر معماری و طراحی فضاهای داخلی، اهمیت ویژه‌ای دارد. سقف گنبدی شکل آن با ارتفاعی حدود هشت متر و با مصالح سنتی گچ و سنگ ساخته شده و فضاهای داخلی آن شامل راهرو، صحن وسیع با سقف‌های گنبدی و نورگیر مرکزی، سکوهای نشیمن، خزینه و آتشدان است.

جوکاری با اشاره به ثبت ملی این اثر خاطرنشان کرد: حمام ملا بابا در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شماره ۳۲۸۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و هم‌اکنون در حال مرمت و احیای دوباره است تا پس از اتمام پروژه، قابلیت بهره‌برداری گردشگری و فرهنگی پیدا کند.

وی گفت: شهرستان کازرون با بیش از ۱۸۸ اثر تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و وجود شهر تاریخی و جهانی بیشاپور، از مقاصد مهم گردشگری استان فارس به‌شمار می‌رود و مرمت این آثار، گامی مهم در حفاظت از هویت فرهنگی منطقه است.

