مرمت حمام تاریخی ملا بابا در کازرون آغاز شد
مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون از آغاز عملیات مرمت حمام تاریخی ملا بابا خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدجواد جوکاری اظهار کرد: مرمت حمام تاریخی ملا بابا با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ششصد میلیون ریال آغاز شده است و در مرحله نخست شامل بازسازی سقف و بدنه بنا میشود.
مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون افزود: حمام ملا بابا از شاخصترین آثار تاریخی دوره اسلامی در کازرون است که از نظر معماری و طراحی فضاهای داخلی، اهمیت ویژهای دارد. سقف گنبدی شکل آن با ارتفاعی حدود هشت متر و با مصالح سنتی گچ و سنگ ساخته شده و فضاهای داخلی آن شامل راهرو، صحن وسیع با سقفهای گنبدی و نورگیر مرکزی، سکوهای نشیمن، خزینه و آتشدان است.
جوکاری با اشاره به ثبت ملی این اثر خاطرنشان کرد: حمام ملا بابا در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شماره ۳۲۸۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و هماکنون در حال مرمت و احیای دوباره است تا پس از اتمام پروژه، قابلیت بهرهبرداری گردشگری و فرهنگی پیدا کند.
وی گفت: شهرستان کازرون با بیش از ۱۸۸ اثر تاریخی ثبتشده در فهرست آثار ملی و وجود شهر تاریخی و جهانی بیشاپور، از مقاصد مهم گردشگری استان فارس بهشمار میرود و مرمت این آثار، گامی مهم در حفاظت از هویت فرهنگی منطقه است.