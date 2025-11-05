مدارس جیرفت روز چهارشنبه تعطیل است
بنا به تصمیم فرماندار جیرفت فردا (چهارشنبه) تمامی مقاطع مدارس این شهرستان به دلیل گرد و غیار تعطیل اعلام شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری جیرفت، شروع بهکار ادارات نیز با ۲ ساعت تاخیر خواهد بود که در صورت تداوم گرد و خاک و پایش شرایط قابل تمدید است.
از بامداد امروز سهشنبه بخش گستردهای از جنوب کرمان تحت تاثیر گرد و خاک ناشی از تالاب جازموریان قرار گرفت و ٢ شهرستان از هشت شهرستان این منطقه تعطیل شد.
حجم گرد و خاک در نواحی جنوبیتر استان به حدی بود که به وضوح خاک روی اشیا نشست.
تالاب جازموریان چند سال است که خشک شده و فقط با بارندگیهای مقطعی شاهد گل آلود شدن بخشی از آن هستیم.