اطلاعیه تکمیلی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در خصوص حادثه نشت گاز کلر در شرکت پتروشیمی اروند

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴)، بر اثر بروز موضوع فنی در یکی از ولوهای فرآیندی، نشتی گاز در محدوده صنعتی رخ داد که با واکنش سریع تیم‌های عملیاتی سازمان منطقه ویژه و ایمنی شرکت پتروشیمی اروند و رجال، کنترل و رفع شد و این رویداد بدون هیچ‌گونه آسیب جدی به پایان رسید و تمامی کارکنان پس از انجام بررسی‌های پزشکی، به محل کار خود بازگشتند.

بر اساس همین گزارش و به نقل از سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، طبق گزارش اولیه، صبح امروز بر اثر موضوعات فنی در یکی از ولوهای عملیاتی، نشتی به وجود آمد که به دلیل جهت باد، گاز کلر به شرکت مجاور منتقل شد که علت اصلی این پدیده، وزش باد غالب در زمان وقوع نشتی بوده است.

این رخداد که همزمان با ابتدای ساعت شروع به کار نیروهای غیرنوبت‌کار بود، تعدادی از پرسنل حاضر در شرکت مجاور که سرویس نقلیه آنان به محل رسیده بود، احساس کلرزدگی کردند که بلافاصله توسط تیم ایمنی و HSE پتروشیمی رجال به نقطه تجمع امن هدایت و سپس به درمانگاه سایت ۳ جهت انجام چکاپ اولیه منتقل شدند. در همان لحظات ابتدایی، اغلب افراد یادشده پس از بررسی پزشکی ترخیص شدند.

همچنین، تعدادی دیگر از کارکنان برای تسهیل در روند رسیدگی به درمانگاه پتروشیمی اروند مراجعه کردند که تمامی آن‌ها نیز با تشخیص پزشک، بدون مشکل ترخیص شدند. در این بین، چند نفر از پرسنل به دلیل دارا بودن بیماری زمینه‌ای، برای انجام آزمایشات تکمیلی به بیمارستان خارج از منطقه اعزام شدند که پس از انجام بررسی‌ها، چهار نفر باقیمانده نیز ترخیص و بدون هیچ‌گونه عارضه‌ای به محل کار خود بازگشتند.

این رخداد با درایت، مدیریت و همدلی تیم‌های ایمنی و عملیاتی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی رجال و شرکت پتروشیمی اروند به‌سرعت کنترل و مدیریت شد و هم‌اکنون شرایط در منطقه کاملاً عادی و پایدار است.

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ضمن قدردانی از همکاری و هوشیاری تمامی تیم‌های عملیاتی و ایمنی، تأکید می‌کند که مطابق رویه‌های استاندارد، بررسی فنی و تحلیلی کامل علت بروز نشتی در دستور کار کارشناسان HSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی اروند قرار گرفته است.

