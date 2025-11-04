معاون استانداری لرستان:
راهآهن بروجرد نهتنها یک پروژه زیرساختی بلکه مسیری برای تحول اقتصادی لرستان است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: راهآهن بروجرد نهتنها یک پروژه زیرساختی بلکه مسیری برای تحول اقتصادی لرستان است و باید با نگاه بلندمدت و تخصیص هوشمندانه اعتبارات، به عنوان محور اتصال غرب کشور به شبکه ریلی ملی، تا مرحله بهرهبرداری کامل پیش برود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، مهدی مجیدی عصر سه شنبه سیزدهم آبان ماه در آیین عملیات انفجار تونل راهآهن بروجرد با گرامیداشت ایام فاطمیه و تقارن آن با روز ۱۳ آبان، اظهار کرد: بروجرد امروز به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و با ادامه این روند، امید میرود شاهد افتتاح پروژه راهآهن در زمانبندی مقرر باشیم و امیدوارم با تلاش مضاعف، این طرح بزرگ هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: پروژه راهآهن بروجرد صرفاً یک طرح شهرستانی یا استانی نیست، بلکه منطقه غرب کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. همراهی مردم و مسئولان شهرستان ارزشمند بوده و موجب تسریع در روند اجرای طرحها و افزایش انگیزه مسئولان برای تخصیص اعتبارات بیشتر میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان اظهار کرد: قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) در جایجای استان لرستان با روحیهای جهادی و بدون چشمداشت مالی در حال اجرای پروژههای بزرگ عمرانی بوده و هیچگاه فعالیتهای خود را حتی در شرایط محدودیت اعتباری متوقف نکرده است.
مجیدی با تأکید بر نقش زیرساختهای حملونقلی در توسعه مناطق مختلف، ادامه داد: راه، جاده و ریل از مهمترین محورهای توسعه هر منطقه محسوب میشوند. هرجا این زیرساختها فراهم باشد، سایر ابعاد توسعه نیز شکل میگیرد. در شهرستان بروجرد شاهد رشد چشمگیر پروژههای عمرانی هستیم؛ بهویژه در بخش راه و تقاطعهای غیرهمسطح که طی هفتههای اخیر کلنگزنی شده و همه اینها نویدبخش روزهای روشن برای آینده شهرستان است.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم، با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل محور ارتباطی بروجرد–درود–ملایر، گفت: این پروژه از مطالبات دیرینه مردم شریف منطقه است و امروز با آغاز عملیات حفر تونل، شاهد تحقق بخشی از وعدهای هستیم که سالها انتظار آن را میکشیدیم.
عباس گودرزی اضافه کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل بهویژه در محورهای ترانزیتی، نهتنها موجب تسهیل تردد و کاهش تصادفات میشود، بلکه زمینهساز رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاری در شهرستان خواهد بود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس اضافه کرد: همدلی میان مسئولان و پشتیبانی مردم رمز پیشرفت است. امروز شاهد آغاز مسیری هستیم که به فضل الهی، بروجرد را به جایگاه شایسته خود در مسیر توسعه غرب کشور نزدیکتر خواهد کرد.
گودرزی بر لزوم تداوم پیگیریها تا تکمیل نهایی پروژه تأکید کرد و گفت: تعهد ما به مردم، پایان این مسیر است، تا زمانی که جاده به بهرهبرداری کامل نرسد، از پیگیری لحظهای پروژه دست نخواهیم کشید.