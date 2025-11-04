خبرگزاری کار ایران
دستگاه قضایی به موضوع فوت دانش‌آموز زرندی ورود کرد

دستگاه قضایی به موضوع فوت دانش‌آموز زرندی ورود کرد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع فوت دانش‌آموز زرندی در زمین فوتبال، گفت: به دنبال اطلاع از وقوع این اتفاق ناگوار، دستگاه قضایی با فوریت وارد عمل شده و بررسی همه‌جانبه موضوع با اخذ نظر پزشکی قانونی و کارشناسی محل در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، رضا یعقوبی روز سه‌شنبه در تشریح این خبر افزود: علت دقیق فوت این نوجوان در دست بررسی بوده و تاکنون هیچ گونه شواهدی دال بر قصور یا کوتاهی از سوی عوامل مدرسه، مربیان ورزشی، کادر درمان بیمارستان و... به دست نیامده است.

وی تصریح کرد: نتیجه نهایی منوط به اعلام نظر رسمی پزشکی قانونی و تکمیل تحقیقات است.

این مقام قضایی با ابراز تأسف از این ضایعه دردناک گفت: از همان دقایق نخست، هدف ما روشنگری و شفاف‌سازی بوده تا هیچ شایعه یا قضاوت نادرستی در جامعه شکل نگیرد چرا که خانواده این نوجوان در غم بزرگی فرو رفته‌اند و دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند با نهایت دقت و بی‌طرفی حقیقت را روشن کند.

وی همچنین نسبت به انتشار اخبار تأیید نشده در فضای مجازی هشدار داد و افزود: در چنین مواقعی، کوچک‌ترین شایعه می‌تواند آرامش یک خانواده داغ‌دیده را تحت الشعاع قرار دهد از این رو از عموم شهروندان و رسانه‌ها انتظار داریم تنها اخبار منتشر شده از سوی مراجع رسمی را بازنشر کنند.

بنا به این گزارش و براساس اطلاعات اولیه، این دانش‌آموز که حسب ظاهر سابقه بیماری قبلی داشته، در جریان بازی فوتبال در محوطه یکی از مدارس زرند به‌ طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و به‌رغم حضور فوری عوامل امدادی و انتقال سریع به بیمارستان، تلاش پزشکان برای احیای وی بی‌نتیجه مانده است.​

