مدیرعامل آبفای استان:
1578 فقره کنتور هوشمند آب در سطح استان مرکزی نصب شد
نصب کنتورهای هوشمند آب در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور اجرا میشود
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به نصب کنتورهای هوشمند آب در استان اشاره کرده و گفت: 1578 فقره کنتور هوشمند آب در سطح این استان نصب شده است. این تعداد کنتورهای هوشمند در شهرهای مختلف استان نصب شده که بیشترین آمار مربوط به شهرهای اراک با 496 فقره و ساوه با 488 فقره است.
به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی به اهداف و رویکردهای این طرح اشاره داشته و در این رابطه افزود: این طرح در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور، با هدف مدیریت بهینه مصرف، پایش لحظهای شبکه و کاهش هدررفت آب و با رویکرد اصلاح الگوی مصرف آب و مقابله با تنشهای آبی اجرا میشود.
وی با اشاره به پیشرفت اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند آب در این استان، ادامه داد: هدف نهایی این طرح ارتقاء بهرهوری در بخش آب، بهبود خدماترسانی و افزایش نظارت بر تولید و مصرف است. موضوعی که با توجه به شرایط خشکسالی کشور و کمبود منابع آبی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: نصب این کنتورها بیشتر برای مشترکینی انجام میشود که دارای مصارف بالا هستند، آپارتمانهای بیش از 4 واحد، اقامتگاهها، صنایع و رستورانها از جمله گروههایی هستند که در اولویت نصب کنتورهای هوشمند آب قرار دارند و باید به سرعت در این اماکن نصب شود.
سرآبادانی تصریح کرد: کنتورهای هوشمند آب، با قابلیت قرائت و کنترل از راه دور، این امکان را فراهم میکنند که مصرف مشترکین به صورت لحظهای پایش شود. این فناوری به کاهش هدررفت آب، مدیریت مشترکین پرمصرف و شناسایی الگوهای نادرست مصرف کمک میکند.
وی بیان داشت: با راهاندازی کامل سامانه هوشمند قرائت کنتور، امکان تحلیل دقیقتر الگوی مصرف و تصمیمگیری علمی برای مدیریت منابع آبی فراهم خواهد شد. هرگونه دستکاری یا تغییر در عملکرد کنتور نیز به صورت آنلاین به مرکز کنترل ارسال میشود تا از بروز تخلف یا هدررفت جلوگیری شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به ویژگیهای فنی این کنتورها اشاره داشته و تأکید کرد: کنتورهای هوشمند نسل جدید با استفاده از فناوریهای طراحی شده توسط شرکتهای دانشبنیان داخلی تولید شدهاند. این دستگاهها با اتصال به سامانههای دادهمحور، امکان نظارت مداوم و دقیق بر میزان مصرف را فراهم میکنند.
سرآبادانی ابراز داشت: در ساخت این کنتورها از سنسورهای پیشرفته دما و ضربه استفاده شده که ضمن افزایش دقت اندازهگیری و اطمینان از عملکرد صحیح، هزینههای نصب، نگهداری و تعمیرات را کاهش میدهد. همچنین در صورت بروز خطر یا نشت احتمالی، دستور قطع آب به صورت خودکار صادر میشود.
وی بر ضرورت استفاده از کنتورهای هوشمند نسل جدید آب تأکید داشته و در این خصوص اضافه کرد: در شرایط کنونی که خشکسالی و کمآبی تهدیدی جدی برای آینده استان است، کنترل و مدیریت هوشمند مصرف دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.