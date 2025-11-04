خبرگزاری کار ایران
جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف 4.5 کیلوگرم حشیش در شهرستان آبیک

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 4 کیلو و 500 گرم ماده مخدر از نوع حشیش و دستگیری یک نفرقاچاقچی در بخش بشاریات شهرستان آبیک خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت یک نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در امر خرید و فروش مواد مخدر در بخش بشاریات شهرستان آبیک، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران باانجام اقدامات پلیسی پس از شناسایی متهم در یکی از معابر اصلی شهر در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر و در بازرسی از کوله پشتی آن  4 کیلو و 500 گرم ماده مخدر از نوع حشیش کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضائی خاطر نشان کرد: اعتیاد مهمترین دغدغه پلیس بوده و در این خصوص پلیس با تمام توان خود در مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر از هبچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.

