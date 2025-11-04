در گفتوگو با ایلنا مطرح شد
تداوم آلودگی هوای البرز تا جمعه / منشأ غبار محلی از صالحیه و اراضی بایر/ بدون بارش، کیفیت هوا خطرناک میشود
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از تداوم شرایط غبارآلود تا صبح جمعه خبر داد و گفت که منشأ آلودگی اخیر بیشتر غبارهای محلی ناشی از اراضی بایر و تالاب صالحیه است اما با اضافه شدن پدیده وارونگی دما در شرایطی که گزارش هواشناسی از کاهش بارشها خبر میدهد، کیفیت هوا به مراتب خطرناک خواهد شد.
قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در گفتوگو با ایلنا با اشاره به شرایط فعلی هوا اظهار کرد: بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی البرز در حال حاضر غبار منطقهای منجربه آلودگی هوا شده که ممکن است فردا همزمان با غبار، تا حدودی وارونگی دما هم داشته باشیم.
وی ادامه داد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، وضعیت فعلی آلودگی هوا تا پایان روز پنجشنبه ادامه دارد. شرایط مشابه در میان استانهای تهران و قزوین نیز به صورت غبار محلی پیشبینی میشود.
این مسئول تصریح کرد: شب گذشته(۱۲ آبان) از ساعت ۲۲ تا بامداد امروز (۱۳ آبان) میزان غبار افزایش پیدا کرد، اما با جریان بادی که شکل گرفت، غبار تا حدودی فروکش کرد و منطقه با تخلیه نسبی همراه شد. امروز تا ساعت ۱۰:۳۰ وضعیت بهتر بود ولی مجدداً غبارآلود شد که این روند تا غروب و امشب ادامه دارد. با این حال، امشب نیز با وزش باد، تخلیه غبار خواهیم داشت و احتمال بازگشت مجدد آن در سپیدهدم وجود دارد.
مدیرکل محیط زیست البرز درباره منشأ آلودگی اخیر گفت: فعلاً با پدیده غبار محلی روبهرو هستیم که از طریق جریانهای باد موجب تراکم ذرات میشود. این ذرات محلی هستند و میتواند تالاب صالحیه، زمینهای کشاورزی بایر، اراضی شیبدار و سایر زمینهای رهاشده را درگیر کند. تالاب صالحیه در محدوده قزوین، و حتی مناطق بوئینزهرا و پاکدشت در تهران میتوانند در گسترش غبار استان البرز نقش داشته باشند.
محمدپور با تأکید بر اینکه این شرایط تا صبح جمعه ادامه دارد، تصریح کرد: در آینده نزدیک و با شروع فصل سرما، دیگر منشأ آلودگیها غبار محلی نخواهد بود بلکه ترکیبات گازی و آلایندههای ناشی از احتراق سوختها غالب میشود. اگرچه امیدوار به بارش برف و باران هستیم، اما هواشناسی چنین وضعیتی را تأیید نمیکند و احتمالاً امسال با مشکلات بیشتری در زمینه آلودگی هوا روبهرو خواهیم بود؛ مگر اینکه با تمهیدات کشوری، بتوانیم کنترل بهتری اعمال کنیم.
این مدیر درباره تصمیمهای جدید کارگروه آلودگی هوا توضیح داد: بعدازظهر امروز (۱۳ آبان) جلسهای برگزار میکنیم تا تصمیمهای نهایی را بگیریم و اطلاعرسانی رسمی از طریق روابط عمومی انجام خواهد شد. فعلاً تعطیلی مدارس در دستور کار نیست. فردا هشدار آلودگی صادر میشود و برای روز پنجشنبه نیز دستگاهها – به جز مدیران – بهصورت دورکار فعالیت خواهند کرد. محدودیت تردد نیز فعلاً پیشبینی نشده است..