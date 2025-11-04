مصدومیت سه کارگر در آتش سوزی پالایشگاه ایوانکی/ یک کارگر مفقود است

به گزارش ایلنا، شرکت پالایش نفت پارسیان ایوانکی دچار آتش‌سوزی شد و تیم‌های امداد جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

صبح امروز گزارشی مبنی بر حریق شرکت پالایش نفت پارسیان در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی به هلال‌احمر اعلام شد. بلافاصله ۴ تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

کمال طاهریان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان اظهار داشت: تاکنون سه کارگر در این حادثه مصدوم شده‌اند که یک نفر به مراکز درمانی منتقل شده و دو نفر دیگر به‌صورت سرپایی در محل مداوا شده‌اند.

وی افزود: متأسفانه بر اساس گزارش‌های اولیه، یک نفر از کارکنان پالایشگاه همچنان مفقود است و عملیات جست‌وجو برای یافتن وی ادامه دارد.

طاهریان تصریح کرد: با توجه به وسعت آتش‌سوزی، نیروهای کمکی از استان تهران به‌ویژه از پایگاه ثامن پاکدشت به منطقه اعزام شده‌اند تا در کنار تیم‌های آتش‌نشانی استان سمنان عملیات مهار حریق را دنبال کنند.

وی بیان کرد: تمامی نیروهای امدادی شامل آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس و نیروی انتظامی در محل حضور دارند و اقدامات لازم برای کنترل کامل آتش و جلوگیری از گسترش آن به دیگر واحدهای صنعتی در دست انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان تأکید کرد: علت وقوع حادثه هنوز مشخص نیست و بررسی کارشناسی پس از خاموش شدن کامل آتش و ایمن‌سازی منطقه انجام خواهد شد.

