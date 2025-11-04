خبرگزاری کار ایران
احیای آب‌انبار تاریخی بندر خمیر با مشارکت بخش خصوصی

احیای آب‌انبار تاریخی بندر خمیر با مشارکت بخش خصوصی
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمیر، از آغاز عملیات مرمت و احیای آب‌انبار تاریخی شهر بندر خمیر با همکاری بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس درخور، روز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با اعلام این خبر گفت: بناهای تاریخی از ارزشمندترین یادگارهای گذشتگان هستند و با مرمت اصولی و مقاوم‌سازی می‌توان آن‌ها را برای نسل‌های آینده حفظ و احیا کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمیر، با اشاره به اینکه آب‌انبار تاریخی خمیر با حفظ هویت و معماری اصیل خود بازسازی می‌شود، افزود: این بنا پس از مرمت، با کاربری جدید به‌عنوان فضای فرهنگی و هنری شامل کافه، گالری و کتابخانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

او اظهار کرد: اجرای این طرح زیر نظر اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری اصناف و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندر خمیر انجام می‌شود.

درخور تصریح کرد: هدف اصلی این پروژه، حفظ اصالت بنا و ایجاد محیطی پویا برای حضور مردم و گردشگران در قلب بافت تاریخی شهر است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمیر در پایان تأکید کرد: پیوند میان میراث فرهنگی و زندگی روزمره مردم، محور اصلی این طرح است تا آثار تاریخی پس از احیا، دوباره در جریان زندگی شهری نقش‌آفرین شوند.

