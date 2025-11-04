خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
محکومیت قاچاقچی ۴ هزار و ۶۱۷ لیتر سوخت در آبادان

محکومیت قاچاقچی ۴ هزار و ۶۱۷ لیتر سوخت در آبادان
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از صدور حکم محکومیت برای قاچاقچی ۴ هزار و ۶۱۷ لیتر سوخت خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان، مهدی طیبی اظهار کرد: پرونده قاچاق ۴ هزار و ۶۱۷ لیتر نفت‌گاز به ارزش یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات موجود، شعبه اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کرد.

طیبی ادامه داد: همچنین بابت بهای سوخت فروخته‌شده و هدررفته، مبلغ یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال و بابت لنج صیادی حامل سوخت قاچاق نیز مبلغ مشابهی به جریمه اضافه شد؛ بنابراین مجموع جریمه نقدی متخلف به پنج میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال رسید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در پایان گفت: این پرونده پس از توقیف یک فروند لنج صیادی حامل سوخت قاچاق توسط مأموران ناوگروه شناوری پایگاه دریابانی شهرستان آبادان و ارسال گزارش مربوطه برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

انتهای پیام/
