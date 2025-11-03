تصادف شدید در محور هفتکل–باغملک با یک فوتی و چهار مصدوم
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از صادق شدید دو خودرو سواری در محور هفتکل به باغملک با یک فوتی و ۴ مصدوم خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی ساعتی پیش اظهار کرد: در ساعت ۱۵:۵۰ امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲، حادثهای در محور هفتگل به باغملک، در فاصله ۱۵ کیلومتری پس از شهر هفتگل، رخ داد که در این سانحه، دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و آریزو ۵ با یکدیگر برخورد کردند که منجر به فوت یک نفر و مصدومیت چهار تن دیگر شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش اولیه، مرکز ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی نسبت به اعزام دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اقدام نمود. تیمهای فوریتهای پزشکی با حضور سریع در صحنه، اقدامات اولیه درمانی را انجام داده و چهار مصدوم حادثه را جهت ادامه درمان به بیمارستان باغملک منتقل کردند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: بر اساس اطلاعات ثبتشده، مصدومان این حادثه شامل دو نفر مذکر (یک مرد ۳۷ ساله و یک نوزاد ۹ ماهه) و دو نفر مونث (یک زن ۵۹ ساله و یک زن ۲۴ ساله) بودند که همگی تحت مراقبتهای درمانی قرار گرفتند.
احمدی افزود: متأسفانه در این حادثه، یک مرد ۳۰ ساله به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد.
وی تاکید کرد:این ضایعه تأسفبار، بار دیگر اهمیت رعایت اصول ایمنی، توجه به سرعت مجاز و هوشیاری در مسیرهای بینشهری را یادآور میشود.