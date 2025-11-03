تأخیر شروع به کار ادارات و مدارس در برخی شهرهای خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان، با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمه‌غربی استان، همچنین افزایش میزان آلاینده‌ها ناشی از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، به منظور حفظ سلامت شهروندان، تصمیمات زیر برای روز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اتخاذ گردیده است:

ساعت آغاز فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشت‌آزادگان، ۹:۳۰ دقیقه صبح خواهد بود.

ساعت آغاز فعالیت مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های یادشده ۹:۰۰ صبح تعیین شده است.

این تغییر زمان با توجه به درخواست خانواده‌های محترم دانش‌آموزان مبنی بر بازگشایی زودتر مدارس نسبت به ادارات، به‌منظور امکان همراهی والدین در مسیر مدرسه و حضور به‌موقع در محل کار اعمال شده است.

دستگاه‌های خدمات‌رسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

نحوه فعالیت بانک‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های استان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در راستای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.

