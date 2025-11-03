به گزارش ایلنا، محمد فتاحی افزود: در این مدت 1647 تن محصولات لبنی در قالب 72 محموله با نظارت اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی نسبت به مدت سال گذشته به خارج از کشور صادر شد. صادرات این محصولات در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 174 درصدی همراه بود.

وی ادامه داد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 2081 تن خوراک و مکمل آبزیان در قالب 86 محموله با نظارت اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد. صادرات این محصولات نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 20 درصدی همراه بود.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 385 تن آلایش مرغی در قالب 21 محموله با نظارت این اداره‌کل به خارج از کشور صادر شد. در این بازه زمانی 141 هزار و 540 قطعه انواع آبزیان زینتی در قالب 16 محموله از این استان به خارج از کشور صادر شد.

