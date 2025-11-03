قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه دوازدهم آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۵۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.