قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه دوازدهم آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۵۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

