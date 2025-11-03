خبرگزاری کار ایران
پلمب ۴ واحد عرضه خدمات پزشکی غیرمجاز در اهواز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان از مهر و موم ۴ واحد عرضه خدمات پزشکی غیرمجاز در اهواز خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند، امروز دوشنبه اظهار کرد: در پی اعلام شبکه بهداشت و درمان مبنی بر فعالیت چهار واحد عرضه خدمات پزشکی غیرمجاز در شهر اهواز، ماموران اداره اماکن با هدف پیشگیری از عواقب فردی و اجتماعی سوء ناشی از فعالیت این گونه واحد‌ها و جلوگیری از ضایع شدن حقوق شاغلان این حرفه، فعالیت این واحد را متوقف و این اماکن را مهر و موم کردند.

وی افزود: شاغلان حاضر در این چهار واحد صنفی، بدون دریافت مجوز‌های قانونی لازم ارائه خدمات می‌کردند و ادامه فعالیت آنها می‌توانست تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان باشد.

سرهنگ دریکوند با اشاره به دستگیری چهار متهم و معرفی آنها به مرجع قضایی و تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، تصریح کرد: از عموم شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

 

