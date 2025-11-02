خبرگزاری کار ایران
تاخیر در آغاز فعالیت ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها در چند شهر خوزستان
کارگروه آلودگی هوای خوزستان با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، آغاز فعالیت ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها را در چند شهرستان استان برای روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه با تاخیر اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اطلاعیه کارگروه آلودگی هوای استان، به دلیل تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمه‌غربی استان، همچنین افزایش میزان آلاینده‌ها ناشی از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، ساعت آغاز فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشت‌آزادگان روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ساعت ۹:۰۰ صبح تعیین شد.

همچنین ساعت شروع فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها در تمامی مقاطع تحصیلی در این شهرستان‌ها ساعت ۹:۳۰ صبح خواهد بود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که دستگاه‌های خدمات‌رسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نحوه فعالیت بانک‌ها نیز متعاقباً از سوی شورای هماهنگی بانک‌های استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.

