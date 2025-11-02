خبرگزاری کار ایران
بازدید میدانی مدیران ارشد همراه اول و مخابرات استان از بازار بزرگ تبریز برای رفع مشکل آنتن‌دهی

در راستای ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، رضا کاظمی معاون فنی و امین بخشی‌زاده مدیرکل مناطق شرکت ارتباطات سیار ایران و رضا پایست معاون ارتباطات سیار مخابرات استان آذربایجان‌شرقی از بازار بزرگ و سرپوشیده تبریز بازدید به عمل آوردند

هدف اصلی این بازدید، بررسی میدانی و دقیق مشکلات آنتن‌دهی و عدم دریافت سیگنال ارتباطی در بخش‌های مختلف این بازار تاریخی و پرتردد عنوان شد.

در جریان این بازدید، کارشناسان فنی همراه نیز با انجام تست‌های میدانی متعدد، نقاط کور و ضعیف شبکه را در راهروها و حجره‌های مختلف بازار شناسایی و داده‌های لازم برای تحلیل دقیق‌تر را ثبت کردند.

کاظمی، معاون فنی شرکت ارتباطات سیار ایران در حاشیه این بازدید اظهار داشت: «بازار تبریز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی و گردشگری کشور، نیازمند برخورداری از بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات ارتباطی است. ما به طور جدی پیگیر حل این چالش هستیم و این بازدید گامی عملی در این مسیر محسوب می‌شود.»

ایشان در ادامه با تقدیر از پیگیری‌های مستمر  پایست معاون سیار مخابرات استان، افزود: «ضمن تشکر از همکار گران‌قدرم جناب مهندس پایست، که با جدیت و دغدغه‌مندی بالا، پیگیر حل مشکلات ارتباطی استان، به‌ویژه در کانون‌های مهمی مانند بازار تبریز و شهرک‌های صنعتی هستند، تأکید می‌کنم که با توجه به سازه تاریخی و معماری خاص بازار، راه‌حل‌های فنی ویژه‌ای از طرف همکاران فنی ما در دستور کار قرار گرفته است، تا در آینده نزدیک پوشش سیگنال در تمامی نقاط بازار به سطح مطلوب برسد.»

پایست‌ معاون ارتباطات سیار مخابرات استان نیز با تأکید بر اهمیت رضایت مشتریان، خاطرنشان کرد: «رفع این مشکل به یکی از اولویت‌های اصلی ما در استان تبدیل شده است. ما درک می‌کنیم که ضعف ارتباطی چه تأثیر مستقیمی بر فعالیت اقتصادی کسبه و روند طبیعی زندگی مردم می‌گذارد و متعهدیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، راهکارهای دائمی را اجرایی کنیم.»

 

