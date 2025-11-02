به گزارش خبرنگار ایلنا، ام‌البنین محمدی یک‌شنبه شب در سومین همایش اهالی قلم شمال با اشاره به اهمیت سمن‌ها و جوانان در حل مشکلات اجتماعی از لزوم توجه ویژه به آسیب‌های اجتماعی و به ویژه مسائل مرتبط با سالمندی و فرزندآوری تاکید کرد.

محمدی یادآور شد: در سال ۱۳۹۷، در کنار آقای سلطانی، نخستین دوره‌های آموزشی و کارگاهی برای معلمان تازه استخدام‌شده برگزار شده بود و از آن زمان، گام‌های مؤثری در جهت تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد برداشته شده است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران تأکید کرد: هر جا که کار به جوانان و مردم سپرده شد موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است، چرا که سمن‌ها با انگیزه و دلی صادقانه در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وی به چالش‌های بزرگ اجتماعی همچون آسیب‌های اجتماعی، سالمندی و مشکلات مربوط به فرزندآوری اشاره کرد و گفت: مازندران در حال حاضر پس از گیلان، دومین استان سالمند کشور است که این موضوع نیازمند توجه جدی است. بسیاری از مشکلات ما از جمله عدم توجه به خانواده و مشکلات نسل‌های آینده، ریشه در تربیت نادرست و عدم حمایت‌های کافی از جوانان و خانواده‌ها دارد.

محمدی افزود: ما باید به جوانان اعتماد کنیم و فضای لازم را برای ازدواج و فرزندآوری فراهم کنیم. باید به آنها یاد بدهیم که خداوند روزی‌رسان است و با اعتماد به توان خود، آینده‌ای روشن بسازند.

محمدی از اعضای این همایش خواست تا در کنار هم، تیم‌های جوان و توانمند تشکیل دهند تا با همکاری یکدیگر، مشکلات اجتماعی و فرهنگی استان را حل کنند.

