خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران:

جوانان و سمن‌ها نقش مهمی در حل مشکلات اجتماعی دارند

جوانان و سمن‌ها نقش مهمی در حل مشکلات اجتماعی دارند
کد خبر : 1708535
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران در سومین همایش اهالی قلم شمال بر اهمیت نقش جوانان و سمن‌ها در حل مشکلات اجتماعی و چالش‌های سالمندی و فرزندآوری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ام‌البنین محمدی یک‌شنبه شب در سومین همایش اهالی قلم شمال با اشاره به اهمیت سمن‌ها و جوانان در حل مشکلات اجتماعی از لزوم توجه ویژه به آسیب‌های اجتماعی و به ویژه مسائل مرتبط با سالمندی و فرزندآوری تاکید کرد.

محمدی یادآور شد: در سال ۱۳۹۷، در کنار آقای سلطانی، نخستین دوره‌های آموزشی و کارگاهی برای معلمان تازه استخدام‌شده برگزار شده بود و از آن زمان، گام‌های مؤثری در جهت تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد برداشته شده است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران تأکید کرد: هر جا که کار به جوانان و مردم سپرده شد موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است، چرا که سمن‌ها با انگیزه و دلی صادقانه در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وی به چالش‌های بزرگ اجتماعی همچون آسیب‌های اجتماعی، سالمندی و مشکلات مربوط به فرزندآوری اشاره کرد و گفت: مازندران در حال حاضر پس از گیلان، دومین استان سالمند کشور است که این موضوع نیازمند توجه جدی است. بسیاری از مشکلات ما از جمله عدم توجه به خانواده و مشکلات نسل‌های آینده، ریشه در تربیت نادرست و عدم حمایت‌های کافی از جوانان و خانواده‌ها دارد.

محمدی افزود: ما باید به جوانان اعتماد کنیم و فضای لازم را برای ازدواج و فرزندآوری فراهم کنیم. باید به آنها یاد بدهیم که خداوند روزی‌رسان است و با اعتماد به توان خود، آینده‌ای روشن بسازند.

محمدی از اعضای این همایش خواست تا در کنار هم، تیم‌های جوان و توانمند تشکیل دهند تا با همکاری یکدیگر، مشکلات اجتماعی و فرهنگی استان را حل کنند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ