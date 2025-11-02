خبرگزاری کار ایران
دستگیری سارق مسلح و عامل تیراندازی به مأموران در شهرستان کرخه

فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری یکی از اراذل و اوباش خطرناک و عامل سرقت‌های مسلحانه و تیراندازی به مأموران انتظامی در شهرستان کرخه خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله بی‌امان با اراذل و اوباش و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده، موفق به شناسایی و دستگیری یک مجرم سابقه‌دار و تحت تعقیب مراجع قضایی در شهرستان کرخه شدند.

وی افزود: این فرد که از مدتی پیش متواری بود، جرائم متعددی از جمله سرقت‌های مسلحانه، تیراندازی با سلاح گرم و ایجاد ناامنی در سطح شهرستان را در پرونده خود دارد.

فرمانده انتظامی خوزستان ادامه داد: از مهم‌ترین اقدامات مجرمانه این فرد، تیراندازی به سمت خودروی انتظامی در مسیر جاده اندیمشک – شوش (محدوده یادمان شهدای گمنام) در مهرماه سال ۱۴۰۰ است که منجر به مجروح شدن یکی از مأموران انتظامی شد.

سردار میرفیضی با اشاره به اجرای دقیق عملیات دستگیری گفت: مأموران پلیس پس از چند روز تعقیب و مراقبت مستمر، مخفیگاه متهم را در یکی از روستاهای اطراف شهرستان کرخه شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضایی، وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی تأکید کرد: دستگیری این مجرم خطرناک پس از چند سال، ضمن بازگرداندن احساس امنیت و آرامش به مردم، نشان‌دهنده عزم جدی پلیس در پیگیری پرونده‌ها تا حصول نتیجه نهایی است.

انتهای پیام/
