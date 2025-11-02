در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی؛
فرزند متهم به آزار پدری سالمند در آبادان دستگیر شد
دادستان آبادان از شناسایی و بازداشت فردی خبر داد که در فیلم منتشرشده از حادثه سالمندآزاری، اقدام به ضرب و جرح پدر سالمند خود کرده بود. بزهدیده تحت حمایت بهزیستی قرار گرفته و به مرکز نگهداری منتقل شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، روحالله زندی از بازداشت عامل سالمندآزاری در این شهرستان خبر داد و گفت: «در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شد، بلافاصله دستور شناسایی و برخورد با فرد بزهکار صادر شد.»
وی افزود: «مطابق مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تشکیل پرونده و صدور دستور تحقیق، موضوع به شعبه هفتم دادیاری ارجاع شد. پس از شناسایی بزهکار که فرزند مددجو است، وی بازداشت و با تأمین کیفری مناسب روانه زندان شد.»
زندی توضیح داد: «فرد بزهدیده از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی است و برای بررسی آثار ضرب و جرح به پزشکی قانونی اعزام شده تا میزان صدمات وارده مشخص شود. از آنجا که این مددجو فاقد قدرت تکلم است، تیم کارشناسی مددکاری نیز برای بررسی ابعاد مختلف پرونده وارد عمل شدهاند.»
دادستان آبادان در پایان گفت: «به منظور حفظ امنیت و سلامت بزهدیده، مقرر شد وی با قید فوریت در یکی از مراکز دولتی یا خصوصی تحت پوشش بهزیستی نگهداری شود.»