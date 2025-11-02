خبرگزاری کار ایران
نفوذ توده هوای سرد و کاهش دمای اصفهان

نفوذ توده هوای سرد و کاهش دمای اصفهان
کد خبر : 1708466
اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به نفوذ توده هوای سرد و کاهش پنج تا ۱۰ درجه‌ای دمای استان طی چهار روز پیش رو، هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد نسبت به نفوذ توده هوای سرد و ماندگاری آن در استان، اعلام کرد که این سامانه از شامگاه فردا دوشنبه ۱۲ آبان فعال می‌شود و تا صبح پنج‌شنبه ۱۵ آبان ادامه خواهد داشت.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، کاهش محسوس دما بین پنج تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد، همراه با ماندگاری توده هوای سرد و یخبندان شبانه در نواحی سردسیر، از جمله مخاطرات اصلی این سامانه است.

اداره کل هواشناسی اصفهان افزوده است که این شرایط تمامی مناطق استان به ویژه شمال، شرق و مرکز از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، خور و بیابانک، شاهین‌شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کاشان، کوهپایه، لنجان (زرین‌شهر)، مهاباد، نائین، نجف‌آباد، نطنز، هرند، ورزنه، اصفهان و بویین میاندشت را در برخواهد گرفت.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، این تغییرات جوی می‌تواند منجر به خسارت به محصولات زراعی، باغی و ماشین‌آلات کشاورزی شود و همچنین افزایش مصرف حامل‌های انرژی را به دنبال داشته باشد.

هواشناسی اصفهان توصیه کرده است که مسئولان، شهروندان و کشاورزان با مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی و انجام تدابیر پیشگیرانه در صنعت کشاورزی، از جمله حفاظت از محصولات و تجهیزات، برای مقابله با این شرایط آماده باشند.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
