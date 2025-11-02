نفوذ توده هوای سرد و کاهش دمای اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد نسبت به نفوذ توده هوای سرد و ماندگاری آن در استان، اعلام کرد که این سامانه از شامگاه فردا دوشنبه ۱۲ آبان فعال می‌شود و تا صبح پنج‌شنبه ۱۵ آبان ادامه خواهد داشت.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، کاهش محسوس دما بین پنج تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد، همراه با ماندگاری توده هوای سرد و یخبندان شبانه در نواحی سردسیر، از جمله مخاطرات اصلی این سامانه است.

اداره کل هواشناسی اصفهان افزوده است که این شرایط تمامی مناطق استان به ویژه شمال، شرق و مرکز از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، خور و بیابانک، شاهین‌شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کاشان، کوهپایه، لنجان (زرین‌شهر)، مهاباد، نائین، نجف‌آباد، نطنز، هرند، ورزنه، اصفهان و بویین میاندشت را در برخواهد گرفت.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، این تغییرات جوی می‌تواند منجر به خسارت به محصولات زراعی، باغی و ماشین‌آلات کشاورزی شود و همچنین افزایش مصرف حامل‌های انرژی را به دنبال داشته باشد.

هواشناسی اصفهان توصیه کرده است که مسئولان، شهروندان و کشاورزان با مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی و انجام تدابیر پیشگیرانه در صنعت کشاورزی، از جمله حفاظت از محصولات و تجهیزات، برای مقابله با این شرایط آماده باشند.

