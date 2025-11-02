به گزارش ایلنا از اصفهان، سردار حسین بساطی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای موفق طرح اقتدار توسط کارآگاهان پایگاه تجسس مرکز استان خبر داد و اظهار کرد: در جریان این عملیات، چهار باند حرفه‌ای سرقت شامل باند سارقان اماکن خصوصی و سه باند سارقان قطعات و اموال خودرو شناسایی و اعضای آنها دستگیر شدند.

وی افزود: یکی از اعضای این باندها به سرقت بیش از ۷۰۰ فقره خودرو و قطعات آن طی یک سال اعتراف کرده و انگیزه خود را تأمین هزینه‌های مصرف مواد مخدر عنوان کرده است.

بساطی ادامه داد: باند سارقان اماکن خصوصی متشکل از ۱۹ نفر بود که در طول یک سال بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال اموال شهروندان را به سرقت برده بودند. این افراد پس از دستگیری، به انجام ۸۰۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین از شناسایی سه باند سارقان خودرو و قطعات آن خبر داد و گفت: تعداد اعضای این باندها به ۹ نفر می‌رسید که یکی از آنان زن بود. اعضای این باندها در مجموع به یک‌هزار و ۹۰۰ فقره سرقت به ارزش ۲۲۳ میلیارد ریال اعتراف کردند.

به گفته سردار بساطی، در این عملیات ۳۱ مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر شدند و پلیس با هماهنگی‌های انجام‌شده، آنان را موظف کرد اموال به‌سرقت‌رفته از جمله رینگ و لاستیک‌های فروخته‌شده را دوباره خریداری و به صاحبان اصلی بازگردانند.

وی با اشاره به اهمیت برخورد با شبکه‌های مالخران گفت: یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه فرماندهی انتظامی، موضوع استرداد اموال مسروقه به مالکان است و این اقدام با تدابیر فرمانده انتظامی استان در اصفهان با موفقیت در حال اجراست.

سردار بساطی هشدار داد مالخران در رصد اطلاعاتی پلیس هستند و با آنان برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

وی همچنین از شهروندان خواست توصیه‌های انتظامی را جدی بگیرند، خودروهای خود را در محل‌های امن پارک کنند و از تجهیزات پیشگیری از سرقت استفاده نمایند تا فرصت ارتکاب جرم از سارقین سلب شود.

انتهای پیام/