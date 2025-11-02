خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصادره یک دستگاه اتوبوس مسافربری در هندیجان

مصادره یک دستگاه اتوبوس مسافربری در هندیجان
کد خبر : 1708285
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان از توقیف و مصادره یک دستگاه اتوبوس مسافربری به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ فرج سودانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: «در پی صدور دستور قضایی مبنی بر مصادره یک دستگاه اتوبوس مسافربری به علت حمل کالای قاچاق، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی قرار گرفت.»

وی افزود: «ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و استقرار در ایستگاه بازرسی امامزاده عبدالله و کنترل محورهای مواصلاتی، موفق به شناسایی اتوبوس مورد نظر شدند. خودرو بلافاصله متوقف و راننده تحت تعقیب قضایی بازداشت شد.»

سرهنگ سودانی با اشاره به ارزیابی کارشناسان اظهار داشت: «ارزش ریالی این اتوبوس مسافربری حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. متهم دستگیرشده به همراه خودروی توقیفی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.»

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان در پایان تأکید کرد: «اجرای مستمر طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز در محورهای مواصلاتی شهرستان، با هدف صیانت از تولید داخلی و حمایت از اقتصاد ملی ادامه دارد و پلیس با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ