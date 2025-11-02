مصادره یک دستگاه اتوبوس مسافربری در هندیجان

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ فرج سودانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: «در پی صدور دستور قضایی مبنی بر مصادره یک دستگاه اتوبوس مسافربری به علت حمل کالای قاچاق، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی قرار گرفت.»

وی افزود: «ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و استقرار در ایستگاه بازرسی امامزاده عبدالله و کنترل محورهای مواصلاتی، موفق به شناسایی اتوبوس مورد نظر شدند. خودرو بلافاصله متوقف و راننده تحت تعقیب قضایی بازداشت شد.»

سرهنگ سودانی با اشاره به ارزیابی کارشناسان اظهار داشت: «ارزش ریالی این اتوبوس مسافربری حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. متهم دستگیرشده به همراه خودروی توقیفی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.»

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان در پایان تأکید کرد: «اجرای مستمر طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز در محورهای مواصلاتی شهرستان، با هدف صیانت از تولید داخلی و حمایت از اقتصاد ملی ادامه دارد و پلیس با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد.»

