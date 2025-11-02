معاون اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
ایجاد بیش از 1800 فرصت شغلی در زیربخشهای کشاورزی استان قزوین
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از ایجاد یکهزار و 805 فرصت شغلی جدید در زیربخشهای مختلف کشاورزی این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حمیدرضا تبسمی با اعلام این خبر گفت: بر اساس سهم تعیینشده، تعهد استان قزوین در بخش کشاورزی ایجاد دو هزار فرصت شغلی است که تاکنون حدود 90 درصد از این تعهد، معادل یکهزار و 805 شغل، محقق شده است.
وی افزود: این میزان اشتغال در زیربخشهایی همچون دام، طیور، زراعت، باغبانی، مکانیزاسیون، شیلات و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، آب و خاک، حفظ نباتات، زنبورداری و مشاغل خانگی ایجاد شده و نقش مهمی در پویایی اقتصاد روستایی و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی داشته است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: اعطای تسهیلات از محل منابع مالی مختلف به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، سهم مؤثری در تحقق و تثبیت این میزان اشتغال داشته و زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی را فراهم کرده است.