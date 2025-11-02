خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

ایجاد بیش از 1800 فرصت شغلی در زیربخش‌های کشاورزی استان قزوین

ایجاد بیش از 1800 فرصت شغلی در زیربخش‌های کشاورزی استان قزوین
کد خبر : 1708257
لینک کوتاه کپی شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از ایجاد یک‌هزار و 805 فرصت شغلی جدید در زیربخش‌های مختلف کشاورزی این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حمیدرضا تبسمی با اعلام این خبر گفت: بر اساس سهم تعیین‌شده، تعهد استان قزوین در بخش کشاورزی ایجاد دو هزار فرصت شغلی است که تاکنون حدود 90 درصد از این تعهد، معادل یک‌هزار و 805 شغل، محقق شده است.

وی افزود: این میزان اشتغال در زیربخش‌هایی همچون دام، طیور، زراعت، باغبانی، مکانیزاسیون، شیلات و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، آب و خاک، حفظ نباتات، زنبورداری و مشاغل خانگی ایجاد شده و نقش مهمی در پویایی اقتصاد روستایی و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: اعطای تسهیلات از محل منابع مالی مختلف به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، سهم مؤثری در تحقق و تثبیت این میزان اشتغال داشته و زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی را فراهم کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ