به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حمیدرضا تبسمی با اعلام این خبر گفت: بر اساس سهم تعیین‌شده، تعهد استان قزوین در بخش کشاورزی ایجاد دو هزار فرصت شغلی است که تاکنون حدود 90 درصد از این تعهد، معادل یک‌هزار و 805 شغل، محقق شده است.

وی افزود: این میزان اشتغال در زیربخش‌هایی همچون دام، طیور، زراعت، باغبانی، مکانیزاسیون، شیلات و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، آب و خاک، حفظ نباتات، زنبورداری و مشاغل خانگی ایجاد شده و نقش مهمی در پویایی اقتصاد روستایی و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: اعطای تسهیلات از محل منابع مالی مختلف به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، سهم مؤثری در تحقق و تثبیت این میزان اشتغال داشته و زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی را فراهم کرده است.

