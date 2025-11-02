آتشسوزی خانهای در بندرعباس؛ دو کودک جان باختند
رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: ۲ کودک در شهر بندرعباس قربانی حریق خانگی شدند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان آتشنشانی بندرعباس، محمدامین لیاقت شامگاه شنبه اظهار کرد: یک مورد آتشسوزی بعداز ظهر شنبه به مرکز فرماندهی آتشنشانی گزارش شد و بلافاصله آتشنشانان ایستگاه شماره سه به محل حادثه اعزام شدند.
وی بیان کرد: آتشنشانان پس از رسیدن به محل، ۲ دختربچه را از خانه خارج کردند و برای اعزام به بیمارستان به نیروهای اورژانس تحویل دادند.
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: این ۲ کودک به علت دودزدگی در بیمارستان جان خود را از دست دادند.