فرماندار شهرستان قصرشیرین؛

زلزله در قصرشیرین هیچ خسارتی نداشت

فرماندار قصرشیرین گفت: زلزله ۴.۷ ریشتری خانقین عراق که در قصرشیرین هم احساس شد خوشبختانه در این شهرستان هیچ خسارتی نداشته است.

به گزارش  ایلنا از کرمانشاه،  محمد شفیعی اظهار کرد: براساس ارزیابی صورت گرفته این زمین‌لرزه هیچ خسارتی در این شهرستان نداشته است.

وی افزود: از همان لحظات اولیه پس از زمین لرزه نیروهای امدادی و خدمات‌رسان شهرستان در آمادگی کامل بوده تا در صورت نیاز به مردم خدمات‌رسانی کنند.

شفیعی گفت: در حال حاضر شرایط در این شهرستان کاملا عادی است.

 

