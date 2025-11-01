خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز تحول بزرگ در شبکه پستی کشور از تبریز

آغاز تحول بزرگ در شبکه پستی کشور از تبریز
کد خبر : 1707976
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست اعلام کرد: تبریز امروز تنها میزبان یک آیین رونمایی نبود، بلکه نقطه آغاز تحولی نو در صنعت پست کشور است؛ تحولی که با ورود به نسل سوم خدمات پستی مبتنی بر هوش مصنوعی، چابکی و دیجیتالی‌سازی رقم می‌خورد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد احمدی در آیین رونمایی از پروژه‌های جدید شرکت ملی پست در تبریز اظهار کرد: این شهر بار دیگر نقش پیشتاز خود را در مسیر نوآوری ایفا کرده و با هم‌افزایی مدیران و متخصصان، مسیر تحول در شبکه پستی کشور را شتاب بخشیده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی پروژه‌های هوشمندسازی در پست افزود: این اقدامات نشانه‌ای از تغییر پارادایم در ساختار پست کشور است که بر مبنای بهره‌گیری از فناوری‌های نو و افزایش بهره‌وری خدمات طراحی شده‌اند.

احمدی خاطرنشان کرد: در این مراسم از سیستم سورتینگ پیشرفته نیز رونمایی شد؛ دستگاهی که قادر است مرسولات از ۵۰ گرم تا ۵۰ کیلوگرم را به‌صورت هم‌زمان تفکیک و پردازش کند. این فناوری، گامی مهم در ارتقای سرعت، دقت و کیفیت خدمات پستی در سراسر کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ