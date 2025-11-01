آغاز تحول بزرگ در شبکه پستی کشور از تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد احمدی در آیین رونمایی از پروژه‌های جدید شرکت ملی پست در تبریز اظهار کرد: این شهر بار دیگر نقش پیشتاز خود را در مسیر نوآوری ایفا کرده و با هم‌افزایی مدیران و متخصصان، مسیر تحول در شبکه پستی کشور را شتاب بخشیده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی پروژه‌های هوشمندسازی در پست افزود: این اقدامات نشانه‌ای از تغییر پارادایم در ساختار پست کشور است که بر مبنای بهره‌گیری از فناوری‌های نو و افزایش بهره‌وری خدمات طراحی شده‌اند.

احمدی خاطرنشان کرد: در این مراسم از سیستم سورتینگ پیشرفته نیز رونمایی شد؛ دستگاهی که قادر است مرسولات از ۵۰ گرم تا ۵۰ کیلوگرم را به‌صورت هم‌زمان تفکیک و پردازش کند. این فناوری، گامی مهم در ارتقای سرعت، دقت و کیفیت خدمات پستی در سراسر کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/