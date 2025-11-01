آغاز تحول بزرگ در شبکه پستی کشور از تبریز
معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست اعلام کرد: تبریز امروز تنها میزبان یک آیین رونمایی نبود، بلکه نقطه آغاز تحولی نو در صنعت پست کشور است؛ تحولی که با ورود به نسل سوم خدمات پستی مبتنی بر هوش مصنوعی، چابکی و دیجیتالیسازی رقم میخورد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد احمدی در آیین رونمایی از پروژههای جدید شرکت ملی پست در تبریز اظهار کرد: این شهر بار دیگر نقش پیشتاز خود را در مسیر نوآوری ایفا کرده و با همافزایی مدیران و متخصصان، مسیر تحول در شبکه پستی کشور را شتاب بخشیده است.
وی با اشاره به راهاندازی پروژههای هوشمندسازی در پست افزود: این اقدامات نشانهای از تغییر پارادایم در ساختار پست کشور است که بر مبنای بهرهگیری از فناوریهای نو و افزایش بهرهوری خدمات طراحی شدهاند.
احمدی خاطرنشان کرد: در این مراسم از سیستم سورتینگ پیشرفته نیز رونمایی شد؛ دستگاهی که قادر است مرسولات از ۵۰ گرم تا ۵۰ کیلوگرم را بهصورت همزمان تفکیک و پردازش کند. این فناوری، گامی مهم در ارتقای سرعت، دقت و کیفیت خدمات پستی در سراسر کشور به شمار میرود.