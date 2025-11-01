به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس حسینعلی امیری در نشست با دبیران تشکل‌های و فعالان سیاسی اصولگرا، با قدردانی از مباحث متنوع و سازنده مطرح‌شده، خاطرنشان کرد: اکنون، پس از فروکش کردن تب و تاب انتخابات گذشته، دوره‌ای تازه از ثبات سیاسی در استان آغاز شده و دیدارهای مشورتی با احزاب و گروه‌های سیاسی سرعت و عمق بیشتری یافته است.

استاندار فارس با تأکید بر اینکه آرامش، قانون‌مداری و شایسته‌سالاری از ارکان اصلی ثبات و پیشرفت در استان‌ است گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت‌وگو، هم‌فکری و همراهی همه جریان‌ها هستیم تا مسیر توسعه‌ی استان بر پایه اعتماد و عقلانیت هموار شود.

وی با یادآوری اینکه احزاب شناسنامه‌دار در نظام جمهوری اسلامی ریشه در مردم دارند و قانون اساسی نیز اداره کشور را بر پایه آرای عمومی استوار کرده است، افزود: همه کارگزاران نظام، مستقیم یا غیرمستقیم با رأی مردم برگزیده می‌شوند و از این‌رو، انتخابات سنگ بنای مردم‌سالاری دینی است.

استاندار فارس تصریح کرد: نقش احزاب نباید تنها به موسم انتخابات محدود شود، چراکه کارکرد آنان جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی و فرهنگی در قبال جامعه است.

به گفته نماینده عالی دولت در فارس، احزاب می‌توانند با نقد منصفانه و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، در مقام ناصحان امین و دلسوز، دولت‌ها را در مسیر اصلاح و پیشرفت یاری کنند که این خود جلوه‌ای از امر به معروف و نهی از منکر مدرن است.

وی با تأکید بر اینکه در دولت وفاق، معیار انتصابات بر پایه شایسته‌سالاری و تخصص است، اظهار داشت: در استان فارس، شایستگی و تخصص مبنای انتخاب مدیران در پست‌های فنی بوده است؛ بنابراین نیروهای کارآمد و شریف، از دولت گذشته، با گفتمان دولت همچنان در خدمت مردم باقی مانده‌اند.

استاندار فارس با اشاره به تغییرات گسترده فرمانداران در استان گفت: جابه‌جایی در سطوح سیاسی، به‌ویژه پس از انتخابات و استقرار دولت‌ها، امری طبیعی و متداول در همه دولت‌ها است.

وی تأکید کرد: این تغییرات به معنای نفی عملکرد مدیران پیشین نیست، بلکه این امر به اقتضای پویایی نظام اداری و هماهنگی با سیاست‌های جدید دولت روی می‌دهد؛ در عین حال، در انتصابات سیاسی نیز معیار اصلی، شایستگی، تجربه و تعهد به خدمت است و رویکردهای سلیقه‌ای در این زمینه جایی نداشته‌ است.

امیری انتخاب مدیران را در شرایط کنونی یکی از دشوارترین مأموریت‌ها توصیف و خاطرنشان کرد: به‌دلیل ضعف نظام کارشناسی و کم‌توجهی به کادرسازی، انتخاب مدیران شایسته و متعهد به چالشی اساسی بدل شده است، با این حال این مسیر بر پایه معیارهای صلاحیت، تعهد و تجربه با جدیت دنبال شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی مؤثر بانوان در دولت وفاق، اظهار داشت: انتصاب زنان کارآمد در پست‌های مدیریتی استان از جلوه‌های برجسته گفتمان دولت چهاردهم است و باید همه جریان‌ها کمک کنند تا بانوان توانمند بتوانند نقش خود را در مسیر توسعه استان ایفا کنند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست اصلی دولت در فارس بر مدار همدلی و تعامل استوار شده است، افزود: در این استان با هیچ جریان سیاسی تقابلی وجود ندارد و حتی در برابر برخی بداخلاقی‌ها نیز برای حفظ آرامش و انسجام اجتماعی سکوت اختیار می‌شود.

استاندار فارس دغدغه‌های ارزشمند قشر متدین جامعه را راه‌گشای بسیاری از چالش‌ها دانست و خاطرنشان کرد: حاکمیتی که از عقلانیت و حکمت تهی شود، راه به جایی نمی‌برد؛ از همین رو، همه تصمیم‌سازی‌ها باید بر مبنای دانش،خرد جمعی و استفاده از ظرفیت نخبگان با نحله‌های فکری گوناگون انجام شود.

وی همچنین با تأکید بر اینکه قانون باید محور و فصل‌الخطاب همه فرایندهای انتخاباتی باشد، گفت: رأی مردم امانت و مصداق بارز حق‌الناس است؛ بر این اساس صیانت از آن وظیفه‌ای شرعی و ملی است و هیچ‌گونه کوتاهی در این مسیر پذیرفتنی نخواهد بود.

امیری تصریح کرد: با هر مدیر یا کارگزاری که در جریان انتخاباتِ پیش رو از دایره بی‌طرفی و قانون خارج شود بدون اغماض برخورد خواهد شد؛ همچنین حضور ناظران احزاب در پای صندوق‌ها نیز تضمینی برای شفافیت و اعتماد عمومی خواهد بود.

استاندار فارس با تأکید بر لزوم حفظ انسجام ملی در فضای سیاسی کشور گفت: در شرایطی که منطقه با بحران‌های پیاپی و پیچیده مواجه است، کوچک‌ترین اختلاف داخلی می‌تواند هزینه‌‌های جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

وی افزود: همان‌گونه که در جنگ دوازده‌روزه، وحدت و همدلی مردم توانست دشمنان ایران را مقهور و مأیوس کند، امروز نیز این سرمایه ملی باید در موسم انتخابات حفظ شود.

رئیس شورای برنامه‌ریزی فارس یادآور شد: رشد ۱۰۱ درصدی بودجه ملی و ۳۳ درصدی بودجه استانی، رفت‌ و آمد مستمر وزرا و اعضای محترم دولت در فارس و پیگیری طرح‌های بزرگ ملی در کنار نمایندگان محترم استان، نشانه‌هایی روشن از توجه ویژه دولت و مجلس به این استان در یک سال اخیر است.

وی افزود: آزادراه شیراز–اصفهان که با بدهی سنگین روبه‌رو بود، با حمایت دولت و استفاده از منابع مولدسازی به سرانجام رسید و اکسپوی بین‌المللی شیراز با امضای ۳ میلیارد دلار قرارداد و تفاهم‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری نیز جلوه‌ای از اعتماد جهانی به ظرفیت‌های فارس استان در شرایط پیچیده کنونی به شمار می‌رود.

استاندار فارس همچنین انتقال دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر به شیراز را، که با تأکید بر جایگاه فارس به‌عنوان مرکز دین، حماسه و هنر کشور انجام شده‌است، گامی مهم در تقویت دیپلماسی فرهنگی توصیف کرد.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: امروز سند توسعه گردشگری استان با نگاه به جایگاه شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت(ع) و ظرفیت‌های کم‌نظیر استان تصویب شده و به‌عنوان محور نخست توسعه استان در حال اجرا است.

امیری افتتاح قطعه 7 آزادراه شیراز_اصفهان، بهره‌برداری از ورزشگاه پارس، فعال بودن ۱۷ قطعه از مسیر راه‌آهن شیراز–بوشهر و آثار مثبت همایش دیپلماسی منطقه‌ای فارس در سطح ملی و بین‌المللی را نشانه‌‌هایی دانست که استان در مسیر حرکت رو‌به‌جلو قرار دارد.

امیری در پایان تصریح کرد: مسیر توسعه فارس با عقلانیت، همدلی و قانون‌مداری، به مقصد خدمت صادقانه به مردم طی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، در ابتدای این نشست تعدادی از دبیران احزاب و تشکل‌های سیاسی اصولگرای استان و حجت رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و سیدکمال علوی مدیرکل سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

