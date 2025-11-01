کشف محموله بزرگ قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف محمولهای بزرگ شامل صدها قوطی مکمل پروتئینی، پودر و کراتین فاقد مجوز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای شهر خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ احمد نیکبخت اظهار کرد: مأموران انتظامی پس از دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مکملهای غذایی و انرژیزای غیرمجاز، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و بررسیهای میدانی محل نگهداری کالاها را شناسایی کرده و در بازرسی از انبار مورد نظر، ۳۹۰ قوطی مکمل پروتئینی، ۲۳۷ قوطی پودر و ۲۳۹ قوطی کراتین قاچاق را کشف کردند.
سرهنگ نیکبخت با اشاره به اینکه ارزش اقلام مکشوفه برابر نظر کارشناسان حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه پروندهای برای متهم تشکیل و جهت رسیدگیهای قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.