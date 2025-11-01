خبرگزاری کار ایران
English العربیه
کشف محموله بزرگ قاچاق در اصفهان

کشف محموله بزرگ قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف محموله‌ای بزرگ شامل صدها قوطی مکمل پروتئینی، پودر و کراتین فاقد مجوز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ احمد نیکبخت اظهار کرد: مأموران انتظامی پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مکمل‌های غذایی و انرژی‌زای غیرمجاز، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی محل نگهداری کالاها را شناسایی کرده و در بازرسی از انبار مورد نظر، ۳۹۰ قوطی مکمل پروتئینی، ۲۳۷ قوطی پودر و ۲۳۹ قوطی کراتین قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ نیکبخت با اشاره به اینکه ارزش اقلام مکشوفه برابر نظر کارشناسان حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه پرونده‌ای برای متهم تشکیل و جهت رسیدگی‌های قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

