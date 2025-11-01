خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باغستان سنتی قزوین در فهرست میراث جهانی کشاورزی ثبت شد

باغستان سنتی قزوین در فهرست میراث جهانی کشاورزی ثبت شد
کد خبر : 1707884
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان باغستانهای سنتی شهرداری قزوین خبر گفت: در مراسم رسمی سازمان جهانی غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) که در شهر رم برگزار شد، لوح سبز ثبت جهانی باغستان سنتی قزوین به نماینده باغداران و اعضای انجمن مردم‌نهاد توسعه حیات شهر اهدا شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اصغر اللهیاری با بیان اینکه این رویداد نقطه‌عطفی در مسیر جهانی‌شدن نظام باغداری سنتی قزوین محسوب می‌شود، گفت: در حاشیه مراسم، نمایشگاهی از محصولات باغی، نمادهای فرهنگی و المان‌های بومی باغستان برپا شد که هدف آن معرفی ظرفیت‌های زیستی، فرهنگی و اقتصادی این میراث ارزشمند به جهانیان است. 

وی افزود: غرفه ایران با محوریت باغستان قزوین، مورد توجه بسیاری از کارشناسان بین‌المللی قرار گرفت ثبت باغستان در فهرست جیاس تأییدی بر ارزش جهانی این نظام کشاورزی و ضرورت حمایت‌های بین‌المللی برای حفظ و احیای آن است. 

مدیرعامل سازمان باغستانهای سنتی شهرداری قزوین با اشاره به زنده بودن این میراث گفت: ادامه حیات آن وابسته به حفظ چرخه زیستی و کاربری پایدار باغستان است.

اللهیاری همچنین به فرصت‌های پس از ثبت جهانی اشاره کرد و بر اهمیت برندسازی محصولات و توسعه گردشگری کشاورزی برای ارتقای اقتصادی باغداران تأکید کرد.

وی ادامه داد: مراسم نماد موفقیت یک نظام کشاورزی بومی در عرصه جهانی و سرآغاز برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تر برای حفاظت، توسعه و بهره‌برداری پایدار از باغستان سنتی قزوین است.  

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ