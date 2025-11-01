باغستان سنتی قزوین در فهرست میراث جهانی کشاورزی ثبت شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اصغر اللهیاری با بیان اینکه این رویداد نقطه‌عطفی در مسیر جهانی‌شدن نظام باغداری سنتی قزوین محسوب می‌شود، گفت: در حاشیه مراسم، نمایشگاهی از محصولات باغی، نمادهای فرهنگی و المان‌های بومی باغستان برپا شد که هدف آن معرفی ظرفیت‌های زیستی، فرهنگی و اقتصادی این میراث ارزشمند به جهانیان است.

وی افزود: غرفه ایران با محوریت باغستان قزوین، مورد توجه بسیاری از کارشناسان بین‌المللی قرار گرفت ثبت باغستان در فهرست جیاس تأییدی بر ارزش جهانی این نظام کشاورزی و ضرورت حمایت‌های بین‌المللی برای حفظ و احیای آن است.

مدیرعامل سازمان باغستانهای سنتی شهرداری قزوین با اشاره به زنده بودن این میراث گفت: ادامه حیات آن وابسته به حفظ چرخه زیستی و کاربری پایدار باغستان است.

اللهیاری همچنین به فرصت‌های پس از ثبت جهانی اشاره کرد و بر اهمیت برندسازی محصولات و توسعه گردشگری کشاورزی برای ارتقای اقتصادی باغداران تأکید کرد.

وی ادامه داد: مراسم نماد موفقیت یک نظام کشاورزی بومی در عرصه جهانی و سرآغاز برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تر برای حفاظت، توسعه و بهره‌برداری پایدار از باغستان سنتی قزوین است.

