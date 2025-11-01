کشف 36 دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد صنعتی

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی ماینر غیر مجاز در شهرک صنعتی این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضائی به همراه ماموران اداره برق به واحد صنعتی مورد نظر مراجعه و در بازرسی از محل 36 دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌ های کشف شده را بیش از 36 میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

طرهانی در پایان تصریح کرد: افرادی که برای منفعت و سود بیشتر خود با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق انرژی برق را هدر می دهند با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می‌کند.

