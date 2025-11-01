خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف 36 دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد صنعتی

کشف 36 دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد صنعتی
کد خبر : 1707880
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف و ضبط 36 دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد صنعتی موجود در شهرستان تاکستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی ماینر غیر مجاز در شهرک صنعتی این شهرستان مطلع شدند. 

وی افزود: مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضائی به همراه ماموران اداره برق به واحد صنعتی مورد نظر مراجعه و در بازرسی از محل 36 دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند. 

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌ های کشف شده را بیش از 36 میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد. 

طرهانی در پایان تصریح کرد: افرادی که برای منفعت و سود بیشتر خود با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق انرژی برق را هدر می دهند با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ