رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:
با تجهیز ۸۵ دستگاه جدید؛ هرمزگان به شاخص استاندارد کشوری در خدمات دیالیز رسید +فیلم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: با اضافه شدن ۸۵ دستگاه دیالیز جدید به بیمارستانهای استان، شاخص استاندارد کشوری در ارائه خدمات به بیماران کلیوی در هرمزگان محقق شد. به گفته شاهرخی، با این اقدام ظرفیت درمان بیماران دیالیزی استان بهطور کامل تأمین و خدمات باکیفیتتری در تمامی شهرستانها ارائه میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان، در حاشیه آیین تحویل تجهیزات جدید دیالیز در بندرعباس گفت: با اضافه شدن ۸۵ دستگاه دیالیز جدید به مراکز درمانی استان، شاخص استاندارد کشوری در ارائه خدمات به بیماران کلیوی محقق شد.
وی افزود: پیش از این، در بیمارستانهای استان برای هر شش بیمار دیالیزی تنها یک دستگاه فعال وجود داشت، در حالی که مطابق استاندارد ملی، به ازای هر چهار بیمار باید یک دستگاه دیالیز در دسترس باشد. با تجهیز جدید صورتگرفته، این نسبت در هرمزگان به سطح مطلوب و استاندارد کشوری ارتقا یافته است.
شاهرخی با اشاره به وضعیت پیشین دستگاههای دیالیز استان اظهار کرد: از مجموع حدود ۲۲۰ دستگاه فعال در استان، ۱۵ دستگاه عملاً از رده خارج و بیش از نیمی از تجهیزات موجود دارای عمر بالای ۱۰ سال و بیش از ۳۰ هزار ساعت کارکرد بودند. نوسازی این تجهیزات با هدف بهبود خدماترسانی و کاهش فشار کاری مراکز درمانی انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تعداد بیماران دیالیزی استان را حدود ۸۷۰ نفر اعلام کرد و گفت: برای تأمین نیاز این بیماران، وجود ۲۰۰ دستگاه دیالیز ضروری بود که با ورود تجهیزات جدید، این ظرفیت بهطور کامل تکمیل شده است.
وی با اشاره به نحوه توزیع دستگاهها در سطح استان افزود: این تجهیزات بر اساس جمعیت بیماران و نیاز مراکز درمانی در تمامی شهرستانها از جمله میناب، رودان، جاسک، سیریک، بشاگرد، بستک، بندرلنگه، پارسیان و خمیر توزیع میشوند. همچنین ۱۰ دستگاه به بیمارستان کودکان بندرعباس و حدود ۳۰ دستگاه به بیمارستان شهید محمدی اختصاص یافته است تا خدمات باکیفیتتری به بیماران ارائه شود.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه بزرگ بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس اشاره کرد و گفت: این بیمارستان با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در حال تکمیل است و پیشبینی میشود تا هفته دولت سال آینده به بهرهبرداری برسد. با بهرهبرداری از این مرکز، بخش قابلتوجهی از نیازهای درمانی هرمزگان در حوزههای تخصصی و فوقتخصصی تأمین خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان، تحقق این دستاوردها را حاصل همکاری مشترک دولت، استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و خیرین سلامت دانست و افزود: توسعه زیرساختهای درمانی و نوسازی تجهیزات پزشکی در قالب نهضت سلامت در استان ادامه دارد و نتایج آن، ارتقای محسوس کیفیت خدمات درمانی در سراسر هرمزگان خواهد بود.