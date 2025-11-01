خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انار رباب نی‌ریز در معرض تهدید خشکسالی و آفات

انار رباب نی‌ریز در معرض تهدید خشکسالی و آفات
کد خبر : 1707829
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: نی‌ریز قطب انار ایران، با تولید حدود ۵۵هزار تن محصول، صادرات جهانی و فرصت‌های شغلی فراوان، درحالی بحران‌های امنیت آب و آفات را تجربه می‌کند که اهمیت فناوری و مدیریت نوین برای حفاظت از این ثروت ملی، بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش ایلنا، نادر زارعی تصریح‌ کرد: این شهرستان یکی از قطب‌های اصلی تولید انار در استان فارس، با سطح حدود ۳۰۰۰ هکتار، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی و جهانی دارد؛ رقم رباب، اصلی‌ترین نوع انار تولیدی این منطقه، به دلیل ضخامت، رنگ پوست، عمر انبارداری و طعم خاص، شهرت جهانی پیدا کرده است و به کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج فارس، کره‌جنوبی، روسیه و برخی کشورهای اروپایی صادر‌می‌شود.  

وی افزود: در شرایط عادی، این شهرستان بیش از ۲۰ تن در هکتار تولید دارد، اما امسال به دلیل خشکسالی، آفات و کمبود آب، کاهش عملکرد را شاهد هستیم و باوجود بحران‌ها، بهره‌برداران در تولید و صادرات فعال هستند و بازار پسند بودن این نوع انار، تقاضای داخلی و خارجی را تأمین کرده است.  

این مقام مسئول با بیان اینکه نی‌ریز در جشنواره‌های ملی رتبه اول را کسب کرده است؛ اظهارکرد: در حوزه صنایع تبدیلی، کارخانجات فرآوری با تولید آب انار، رب، سس، مربا، ژله، بستنی، ترشی و سرکه، به ارزآوری و اشتغال‌زایی کمک می‌کنند؛ همچنین به‌منظور تسهیل صادرات انار شهرستان، محموله‌های صادراتی به مقصد سردخانه‌های سراسر کشور و حوزه اوراسیا، در نی‌ریز، پلمب و گواهی قرنطینه برای آن‌ها صادر‌می‌شود.

زارعی از اجرای طرح‌های کنترل غیر شیمیایی آفات، همکاری با کلینیک‌های گیاه پزشکی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین خبرداد و گفت: تشکیل میز انار در اتاق بازرگانی استان، اقدامی نویدبخش است که می‌تواند نقش مهمی در مدیریت صحیح باغ‌ها و بهبود بازار داشته باشد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز در پایان بر اهمیت هم‌افزایی و به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند برای حفظ جایگاه جهانی انار نی‌ریز تأکید و اذعان کرد: قطعا تلاش جمعی، راه‌گشای آینده‌ای مطمئن و درخشان برای کشاورزی منطقه خواهدبود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ