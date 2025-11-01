به گزارش ایلنا، نادر زارعی تصریح‌ کرد: این شهرستان یکی از قطب‌های اصلی تولید انار در استان فارس، با سطح حدود ۳۰۰۰ هکتار، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی و جهانی دارد؛ رقم رباب، اصلی‌ترین نوع انار تولیدی این منطقه، به دلیل ضخامت، رنگ پوست، عمر انبارداری و طعم خاص، شهرت جهانی پیدا کرده است و به کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج فارس، کره‌جنوبی، روسیه و برخی کشورهای اروپایی صادر‌می‌شود.

وی افزود: در شرایط عادی، این شهرستان بیش از ۲۰ تن در هکتار تولید دارد، اما امسال به دلیل خشکسالی، آفات و کمبود آب، کاهش عملکرد را شاهد هستیم و باوجود بحران‌ها، بهره‌برداران در تولید و صادرات فعال هستند و بازار پسند بودن این نوع انار، تقاضای داخلی و خارجی را تأمین کرده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه نی‌ریز در جشنواره‌های ملی رتبه اول را کسب کرده است؛ اظهارکرد: در حوزه صنایع تبدیلی، کارخانجات فرآوری با تولید آب انار، رب، سس، مربا، ژله، بستنی، ترشی و سرکه، به ارزآوری و اشتغال‌زایی کمک می‌کنند؛ همچنین به‌منظور تسهیل صادرات انار شهرستان، محموله‌های صادراتی به مقصد سردخانه‌های سراسر کشور و حوزه اوراسیا، در نی‌ریز، پلمب و گواهی قرنطینه برای آن‌ها صادر‌می‌شود.

زارعی از اجرای طرح‌های کنترل غیر شیمیایی آفات، همکاری با کلینیک‌های گیاه پزشکی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین خبرداد و گفت: تشکیل میز انار در اتاق بازرگانی استان، اقدامی نویدبخش است که می‌تواند نقش مهمی در مدیریت صحیح باغ‌ها و بهبود بازار داشته باشد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز در پایان بر اهمیت هم‌افزایی و به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند برای حفظ جایگاه جهانی انار نی‌ریز تأکید و اذعان کرد: قطعا تلاش جمعی، راه‌گشای آینده‌ای مطمئن و درخشان برای کشاورزی منطقه خواهدبود.

