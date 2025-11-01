به گزارش ایلنا از آستارا، محمد ابراهیم‌نیا ظهر شنبه در آئین کلنگ‌زنی پروژه آبرسانی و پروژه ارتقای کیفیت آب شرب تصفیه‌خانه بهارستان شهرستان آستارا، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های محیط‌زیستی در مناطق ساحلی، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص شبکه فاضلاب در آستارا، تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از منابع ملی و اعتبارات توازن منطقه‌ای، طی یکی دو سال آینده، بالغ بر ۲۵ هزار نفر از جمعیت این شهر تحت پوشش سامانه‌های نوین جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب قرار گیرند.

وی با بیان اینکه متوسط برخورداری شهرهای کشور از شبکه فاضلاب حدود ۶۰ درصد است، افزود: با اجرای این پروژه، درصد برخورداری شهر آستارا به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید که این خود یک تحول مهم در حوزه محیط‌زیست شهری محسوب می‌شود.

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه این پروژه عمرانی نیست بلکه یک اقدام محیط‌زیستی است، گفت: شرایط فاضلاب در برخی مناطق آستارا بسیار دشوار است و اجرای این طرح‌ها نیازمند صبوری و همراهی مردم است. می‌دانیم که فعالیت در خیابان‌های اصلی شهر سختی‌هایی برای شهروندان دارد، اما این سختی‌ها منجر به آینده‌ای بهتر برای فرزندان آنان خواهد شد.

وی با اشاره به نقش دریای خزر در اقتصاد و سلامت منطقه، تصریح کرد: هدف ما این است که پساب تصفیه‌شده با کیفیت بالا به دریای خزر هدایت شود تا ضمن حفظ سلامت این پهنه آبی، سهم آستارا در توسعه پایدار مناطق ساحلی نیز افزایش یابد.

ابراهیم نیا ضمن تقدیر از شهرداری، اداره آب و فاضلاب، فرمانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان آستارا، خاطرنشان کرد: انسجام و همدلی میان مسئولان محلی می‌تواند مسیر اجرای این پروژه را هموارتر کند و با کمترین آسیب، شبکه فاضلاب آستارا را به بهره‌برداری برساند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد بتوان با تأمین اعتبار و رعایت بالاترین استانداردهای فنی، پروژه‌ها در اسرع وقت به نتیجه رسیده و مردم آستارا طعم شیرین توسعه را بچشند.

