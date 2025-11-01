خبرگزاری کار ایران
توقیف ۸۶ وسیله نقلیه متخلف در گنبدکاووس

توقیف ۸۶ وسیله نقلیه متخلف در گنبدکاووس
کد خبر : 1707618
فرمانده انتظامی گنبدکاووس از توقیف ۸۶ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ «نادعلی صادقی»، گفت: طرح‌های عملیاتی برخورد با موتورسواران و خودروهای متخلف با هدف افزایش ضریب امنیتی و ایجاد فضای امن برای شهروندان در گنبدکاووس به مرحله اجرا گذاشته شد. 

وی افزود: با تلاش ماموران انتظامی و راهور شهرستان از ابتدای آبان ماه سال جاری تا کنون، ۴۹ دستگاه موتورسیکلت و ۳۷ دستگاه خودروی متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند. 

فرمانده انتظامی گنبدکاووس، علت اصلی توقیفات را نداشتن مدارک مورد نیاز، پلاک مخدوش، فاقد پلاک، انجام حرکات مخاطره آمیز وعدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی عنوان کرد. 

وی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در سطح گنبدکاووس، تیمی از ماموران پلیس آگاهی شهرستان موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. 

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات فنی و گشت زنی‌های هدفمند، سرانجام دو سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند. 

فرمانده انتظامی گنبدکاووس با بیان اینکه در تحقیقات تکمیلی سارقان به ۱۹ فقره سرقت کابل برق اعتراف رو به همدستی مالخر اشاره کردند گفت: ماموران انتظامی سریعا به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان، مقادیری سیم برق مسی مسروقه را کشف کردند.

