۹۷ درصد رازیانه کشور در همدان تولید می شود
مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی همدان گفت: از سال ۱۳۸۴ تا کنون سطح زیر کشت گیاهان دارویی از سه هزار و ۳۱۴ هکتار به ۱۱ هزار و ۳۱۶ هکتار رسیده است.
به گزارش ایلنا از همدان، حجت الله شهبازی افزود: میزان تولید گیاهان دارویی نیز از ۶ هزار و ۷۵۷ تن به ۲۳ هزار و ۷۸۰ تن رسیده که رشد ۳۵۲ درصدی را در ۲۰ سال گذشته نشان می دهد.
وی با بیان اینکه همدان در کشت دو محصول رازیانه و گشنیز در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده افزود: میزان تولید گشنیز در کشور سالانه ۲۷ هزار تن است که ۱۱ هزار و ۱۵۵ تن آن معادل ۴۱ درصد در همدان تولید می شود.
وی ادامه داد: رازیانه نیز از هفت هزار و ۸۳۶ تن در کشور، هفت هزار و ۶۳۲ تن معادل ۹۷ درصد در همدان تولید میشود.
شهبازی همچنین گفت: حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان زیرکشت گیاهان دارویی قرار دارد که از این میان بیش از پنج هزار هکتار مربوط به گشنیز و سه هزار هکتار به رازیانه اختصاص یافته است.
شهبازی با بیان اینکه شهرستانهای نهاوند، تویسرکان و ملایر بیشترین سهم را در تولید دارند افزود: گشنیز و رازیانه از جمله گیاهانی هستند که علاوه بر مصارف غذایی، در صنایع داروسازی، عطرسازی و تولید اسانس کاربرد فراوان دارند.
وی ادامه داد: کارخانههای فرآوری گیاهان دارویی همدان بخشی از این محصولات را به صورت اسانس و پودر خشک برای صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه ارسال میکنند.
این مسوول بیان کرد: همدان به لحاظ کیفیت گشنیز و رازیانه، رتبه نخست کشور را دارد و برنامهریزی شده تا با توسعه واحدهای فرآوری و بستهبندی، ارزش افزوده محصولات بهصورت محلی تأمین شود.
شهبازی همچنین گفت: با وجود رشد تولید، مشکلاتی نظیر، نبود تسهیلات کافی برای کشاورزان، ضعف در زنجیره بازاریابی و فرسودگی تجهیزات فرآوری همچنان چالشهای اصلی این بخش محسوب میشود.
وی ادامه داد: طرحهایی برای ایجاد شهرک گیاهان دارویی در نهاوند و توسعه کشت قراردادی در دست اجراست که امید میرود در سالهای آینده سهم صادرات را افزایش دهد.
شهبازی همچنین خاطرنشان کرد: از گیاهان دارویی که در همدان در حال کشت است ۲۳ هزار تن محصول تولید می شود.
وی اظهار کرد: با توجه به کیفیت بالای گشنیز نهاوند و رازیانه رزن بخشی از این محصولات در حال صادرات به کشورهای منطقه هستند و بازار آنها رو به توسعه است.