خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۹۷ درصد رازیانه کشور در همدان تولید می شود

۹۷ درصد رازیانه کشور در همدان تولید می شود
کد خبر : 1707594
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی همدان گفت: از سال ۱۳۸۴ تا کنون سطح زیر کشت گیاهان دارویی از سه هزار و ۳۱۴ هکتار به ۱۱ هزار و ۳۱۶ هکتار رسیده است.

به گزارش ایلنا از همدان، حجت الله شهبازی افزود: میزان تولید گیاهان دارویی نیز از ۶ هزار و ۷۵۷ تن به ۲۳ هزار و ۷۸۰ تن رسیده که رشد ۳۵۲ درصدی را در ۲۰ سال گذشته نشان می دهد.

وی با بیان اینکه همدان در کشت دو محصول رازیانه و گشنیز در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده افزود: میزان تولید گشنیز در کشور سالانه ۲۷ هزار تن است که ۱۱ هزار و ۱۵۵ تن آن معادل ۴۱ درصد در همدان تولید می شود.

وی ادامه داد: رازیانه نیز از هفت هزار و ۸۳۶ تن در کشور، هفت هزار و ۶۳۲ تن معادل ۹۷ درصد در همدان تولید می‌شود.

شهبازی همچنین گفت: حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان زیرکشت گیاهان دارویی قرار دارد که از این میان بیش از پنج هزار هکتار مربوط به گشنیز و سه هزار هکتار به رازیانه اختصاص یافته است.

شهبازی با بیان اینکه شهرستان‌های نهاوند، تویسرکان و ملایر بیش‌ترین سهم را در تولید دارند افزود: گشنیز و رازیانه از جمله گیاهانی هستند که علاوه بر مصارف غذایی، در صنایع داروسازی، عطرسازی و تولید اسانس کاربرد فراوان دارند.

وی ادامه داد: کارخانه‌های فرآوری گیاهان دارویی همدان بخشی از این محصولات را به صورت اسانس و پودر خشک برای صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه ارسال می‌کنند.

این مسوول بیان کرد: همدان به لحاظ کیفیت گشنیز و رازیانه، رتبه نخست کشور را دارد و برنامه‌ریزی شده تا با توسعه واحدهای فرآوری و بسته‌بندی، ارزش افزوده محصولات به‌صورت محلی تأمین شود.

شهبازی همچنین گفت: با وجود رشد تولید، مشکلاتی نظیر، نبود تسهیلات کافی برای کشاورزان، ضعف در زنجیره بازاریابی و فرسودگی تجهیزات فرآوری همچنان چالش‌های اصلی این بخش محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: طرح‌هایی برای ایجاد شهرک گیاهان دارویی در نهاوند و توسعه کشت قراردادی در دست اجراست که امید می‌رود در سال‌های آینده سهم صادرات را افزایش دهد.

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان عنوان کرد: با وجود رشد تولید، مشکلاتی نظیر نبود تسهیلات کافی برای کشاورزان، ضعف در زنجیره بازاریابی و فرسودگی تجهیزات فرآوری همچنان چالش‌های اصلی این بخش محسوب می‌شود.

شهبازی همچنین خاطرنشان کرد: از گیاهان دارویی که در همدان در حال کشت است ۲۳ هزار تن محصول تولید می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به کیفیت بالای گشنیز نهاوند و رازیانه رزن بخشی از این محصولات در حال صادرات به کشورهای منطقه هستند و بازار آنها رو به توسعه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ