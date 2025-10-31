خبرگزاری کار ایران
تصادف پراید و سمند در محور سمیرم–شهرضا پنج مصدوم داشت

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در برخورد دو خودروی پراید و سمند در محور سمیرم–شهرضا پنج نفر از سرنشینان مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمان‌پور اظهار کرد: حادثه ترافیکی ساعت ۱۷:۲۲ دقیقه روز نهم آبان‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد و بلافاصله سه کد امدادی اورژانس به محل اعزام شد.

وی افزود: در این سانحه پنج نفر شامل یک مرد، دو زن و دو کودک دچار آسیب‌دیدگی شدند که پس از انجام اقدامات اولیه امدادی به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا منتقل شدند.

زمان‌پور با اشاره به شدت برخورد خودروها گفت: تیم‌های امداد و نجات با هماهنگی پلیس راه و خودروهای عبوری نسبت به آزادسازی محور و انتقال مصدومان اقدام کردند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت عمومی مصدومان، از رانندگان خواست در محورهای شهرستان‌های جنوبی استان با احتیاط بیشتری تردد کنند، چراکه افزایش عبور وسایل نقلیه سبک در ساعات عصرگاهی احتمال بروز حادثه را بالا می‌برد.

