گلایه مندی مردم ایذه از تحمیل تعرفه آزاد درمانی در تنها بیمارستان دولتی شهر
برخی از اهالی شهرستان ایذه نسبت به تحمیل تعرفه آزاد در تنها بیمارستان دولتی این شهر ابراز گلایه مندی کردند.

برخی از اهالی شهرستان ایذه طی تماس با خبرنگار ایلنا  ضمن ابراز گلایه مندی از تحمیل هزینه‌های گزاف درمانی به شکل  آزاد در بیمارستان شهدای این  شهر،  گفتند: اورژانس، داروخانه و بیمارستان شهدای ایذه  بارها  به بهانه قطع اینترنت  و سیستم اتوماسیون تامین اجتماعی اقدام به گرفتن هزینه آزاد از مردم می‌کند، اعتراض هم که می‌کنیم می‌گویند بروید کلنیک خصوصی.

یکی از این افراد به نام شهرام اسمائیل پور می‌گوید: پای پسرم شکست و با هزار نگرانی به اورژانس بیمارستان شهدای ایذه مراجعه کردم. گفتند ویزیت آزاد است و باید از بیرون و آزاد آتل و لوازم مورد نیاز را تهیه کنید تا به شما خدمات بدهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مسیر باغملک هستم و دارم فرزندم را به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک می برم.  در شرایط کنونی بیشتر مراجعات مردم به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک است. امیدوارم دانشگاه علوم پزشکی اهواز فکری اساسی به حال مردم ایذه کند. 

در پی عدم پاسخگویی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه به تماس‌های خبرنگار ایلنا،  میثم معزی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: موضوع را پیگیری خواهیم کرد. 

خبرنگار : بهنام رضایی مالمیر
