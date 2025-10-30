کشته شدن5نفر بدلیل سرعت غیر مجاز در نهاوند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان همدان, سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: سواری دنا با یک سرنشین با سواری پژو پارس دارای چهار سرنشین برخورد کرد.

وی اضافه کرد: در این سانحه همه سرنشینان هر ۲ وسیله نقلیه در دم جان خود را از دست دادند.

رییس پلیس راه استان همدان گفت: ناتوانی راننده سواری دنا در کنترل وسیله نقلیه به علت تردد غیرمطمئنه ابتدا موجب خروج این خودرو از مسیر اصلی سپس واژگون شدن بر روی سواری پژو پارس که از مسیر مقابل در حال تردد بود، می شود.

سرهنگ سرمدی بیان کرد: حداکثر سرعت پیش بینی شده برای جاده نهاوند فیروزان ۱۰۰ کیلیومتر در ساعت است اما برای این نقطه به علت وجود پیچ، تابلوی ۵۰ کیلومتر در ساعت حاشیه جاده نصب شده است.

رییس جمعیت هلال احمر نهاوند نیز به ایرنا گفت: ساعت ۱۳ و ۳۱ دقیقه گزارش برخورد ۲ دستگاه حودرو بر روی پل حاج علیمرادیان فیروزان به هلال احمر گزارش شد.

علی کیانی افزود: پنج نیرو در قالب ۲ تیم امداد ونجات از پایگاه امدادی شهید نثاری فیروزان به محل تصادف اعزام شدند.

وی اضافه کرد: چهار عضو خانواده در داخل پژو پاررس شامل ۲ مرد و ۲ زن ۶۳ ساله و ۴۹ ساله و یک مرد جوان داخل خودروی مقابل که از بومی های فیروزان بود در این سانحه جان باختند.

