آغاز عملیات عظیم روکش آسفالت سرد در راه‌های روستایی فارس
رئیس اداره نظارت بر ساخت و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی فارس گفت: در پی دستور قاطع و راهبردی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس، عملیات بزرگ و کم‌نظیر ساخت و اجرای روکش آسفالت سرد امانی و کاملاً بدون هزینه و به‌صورت رایگان در محورهای روستایی استان فارس با قدرت آغاز شد.

به گزارش ایلنا، محمود صالحی، اعلام کرد: این طرح عظیم که با هدف ارتقای ایمنی، بهبود دسترسی، تسهیل خدمات‌رسانی و افزایش کیفیت عبور و مرور ساکنان روستاها برنامه‌ریزی شده است، از ماه‌های گذشته در دستور کار معاونت فنی و راه‌های روستایی قرار گرفته و اکنون به مرحله اجرایی گسترده رسیده است.

وی افزود: در این اقدام جهادی و بی‌سابقه، با تأمین مصالح آسفالت سرد در شهرستان‌های تابعه به‌صورت خیری و کاملاً رایگان و همچنین تحویل قیر MC توسط اداره‌کل، بیش از ۳۵ کیلومتر از راه‌های روستایی استان فارس بدون تحمیل هیچگونه هزینه به دولت و صرفاً با استفاده از امکانات، ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس در حال اجرا و بهسازی است.

رئیس اداره نظارت بر ساخت و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی استان فارس با بیان اینکه این پروژه که به‌عنوان یکی از اقتصادی‌ترین، مبتکرانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مدل‌های نگهداری راه در کشور شناخته می‌شود تاکید کرد: این اقدام ضمن افزایش سرعت خدمات‌رسانی، گامی بسیار تأثیرگذار در پایداری زیرساخت‌های روستایی استان به شمار می‌رود.

صالحی با قدردانی ویژه از حمایت‌های مستقیم و راهبردی مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای فارس، افزود: این طرح بدون کوچک‌ترین هزینه مالی و با تکیه کامل بر ظرفیت‌های داخلی و همیاری اجتماعی در حال انجام است و هم‌اکنون در نقاط مختلف استان فارس با سرعت بالا اجرا می‌شود.

شایان ذکر است که این اقدام، الگویی نوین برای مدیریت هوشمند منابع، جهاد مهندسی و استفاده حداکثری از توان داخلی بوده و مورد توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی قرار گرفته است.

