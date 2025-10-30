علت تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان در قزوین اعلام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا مدبر در این باره گفت: در حالیکه از اسفند ماه سال 1403 با برنامه ریزی انجام شده، پرداخت های پرسنلی، بخصوص کارانه کادر بهداشت و درمان، در اولویت های معاونت توسعه دانشگاه قرار گرفته است و این روال، علاوه بر کاهش عمق بدهی، باعث ایجاد نظمی در پرداخت ماهانه شده بود، آنگونه که مطالبات سال 1403 کارکنان، تسویه شده بود.

وی اضافه کرد: متأسفانه در مهر ماه گذشته، به دلیل عدم دریافت مطالبات دانشگاه از بیمه های پایه – که بالغ بر یک هزار میلیارد تومان است - و همچنین تأخیر در پرداخت مبالغ تعرفه بیمه روستایی و مطالبات اسناد تأمین اجتماعی؛ معاونت توسعه دانشگاه نتوانست، نظم ایجاد شده را حفظ کند.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه گفت: بنابراین تلاش‌هایی مضاعف از جمله همکاری نزدیک با سازمان تأمین اجتماعی استان برای تأیید اسناد تا پایان شهریورماه گذشته و ملاقات با محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران به منظور تسریع در دریافت مطالبات انجام شد.

مدبر افزود: نتیجه این تلاش‌ها دریافت مبلغ 21 میلیارد تومان، از بیمه سلامت استان، در امروز، یعنی هفتم آبان 1404 شد. این مقام مسئول افزود که امید می رود، در اوایل هفته آینده، مقادیر قابل توجهی از دیون سازمان تأمین اجتماعی به دانشگاه نیز پرداخت شود.

وی ضمن عذرخواهی از پرسنل شریف و تلاشگر بهداشت و درمان دانشگاه اظهار امیدواری کرد که در ماه جاری، علاوه بر پرداخت مبالغ مربوط به مهر ماه، نظم پرداختی کارانه نیز دوباره حفظ شود.

