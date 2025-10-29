خبرگزاری کار ایران
یک فروند لنج باری در بندر چارک آتش گرفت

کد خبر : 1706918
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به حریق یک فروند لنج باری در بندر چارک، گفت: با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی و انجام عملیات جداسازی، اوضاع در محل حادثه تحت کنترل است و بررسی‌ها برای مشخص شدن علت حریق ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن زاده  شامگاه چهارشنبه اظهار کرد: ساعت ۱۷:۵ دقیقه امروز (چهارشنبه)، شاهد وقوع یک فروند لنج باری در بندر چارک بودیم.

وی افزود: به محض اطلاع از حادثه، تیم‌های عملیاتی شامل واحد آتش نشانی بندرچارک و واحد آتش نشانی اداره بندر، به محل حادثه اعزام شدند و دستور آماده باش به آتش نشانی شهر بندرلنگه نیز صادر شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: هم اکنون عملیات جداسازی این لنج باری انجام شده و اوضاع تحت کنترل است.

حسن‌زاده تاکید کرد: عملیات اطفا همچنان ادامه دارد و علت حادثه نیز در دست بررسی است.

