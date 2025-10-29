مدیرکل کانون پرورش فکری استان خبر داد؛
اجرای طرح ملی هزار درنای کاغذی بر بام مدارس در قزوین
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین از اجرای طرح ملی هزار درنای کاغذی بر بام مدارس خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سیدعلیاکبر موسوی در جمع خبرنگاران گفت: طرح ملی (هزار درنای کاغذی بر بام مدارس) با افتتاح کتابخانههای اهدایی کانون در سراسر استان برگزار شد.
وی اضافه کرد: در یکی از این برنامهها در راستای این طرح ملی کتابخانه مدرسه شهید بابایی روستای شاهین تپه شهرستان بویین زهرا را با کتابهای اهدایی کانون افتتاح کردیم. همچنین به همت مربیان مرکز فرهنگی و هنری بویین زهرا این طرح در مدرسه محمد حسین خونانی نیز اجرا شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین گفت: مربیان مرکز فرهنگی و هنری الوند نیز از طرف کانون یک قفسه کتاب به کودکان مدرسه مهر در روستای حسن آباد اهدا کردند.
موسوی افزود: طرح«هر کلاس، یک قفسه کتاب» با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان، در دبستان دخترانه شهید اکبر آخوندی در روستای کمتر برخوردار خورهشت شهرستان تاکستان نیز اجرا شد.
وی ادامه داد: در آیینی فرهنگی این کتابخانه با حضور مسئولان مدرسه و مربی کتابخانه سیار روستایی شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راهاندازی شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین گفت: مربیان مراکز فرهنگی و هنری شماره یک و دو کانون آبیک نیز با حضور در مدرسه جلال آل احمد در شهرک زیاران و مدرسه سمیه در شهرک قشلاق این شهرستان دانشآموزان را از این طرح بهره مند کردند.
وی ادامه داد: اجرای این طرح گامی موثر در جهت عدالت فرهنگی و دسترسی آسانتر دانشآموزان مناطق کمبرخوردار به منابع مطالعاتی و ابزارهای خلاقیت محسوب میشود.
گفتنی است؛ طرح ملی «هزار درنای کاغذی» با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، بهبود رشد اجتماعی و ارتقای فرهنگ انس با کتاب و کتابخوانی و در راستای کاهش آسیب های اجتماعی طراحی و با همکاری مشترک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با راهاندازی کتابخانههای مدارس اجرا میشود.
بر اساس این طرح، هزار کتابخانه کلاسی در مدارس مناطق کمبرخوردار سراسر کشور راهاندازی میشود؛ کتابخانههایی که فرصتی منحصربهفرد برای غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان، تسهیل دسترسی به منابع فرهنگی و ایجاد فضایی امن، پویا و انگیزشی برای مطالعه فراهم میکنند.
گفتنیست طرح «هزار درنای کاغذی، بر بام مدارس» در راستای «هر کلاس درس، یک قفسه کتاب» بهصورت ملی و با اولویت مدارس مناطق کمبرخوردار در حال اجراست و انتظار میرود با گسترش آن، گام مؤثری در تقویت فرهنگ کتابخوانی و کاهش شکاف آموزشی برداشته شود.