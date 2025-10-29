به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد، با اشاره به حضور فصلی این گونه در مناطق کشاورزی، توصیه‌های ایمنی ضروری را به شهروندان و کشاورزان محلی ارائه داد.

رسول کرمی، خطاب به ساکنان مناطق همجوار با زیستگاه‌های خرس تأکید کرد: از نزدیک شدن به این حیوان خودداری کرده و فاصله ایمن را رعایت کنید. در صورت مشاهده، بلافاصله موضوع را به نزدیکترین پست محیط‌بانی یا از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهید.

وی با بیان اینکه رها کردن پسماندهای غذایی در نزدیکی مناطق مسکونی می‌تواند عامل جذب حیوانات وحشی از جمله خرس باشد، از مردم خواست مدیریت صحیح پسماند را جدی بگیرند.

این مقام مسئول یادآور شد: حیات وحش سرمایه ملی ماست و با رعایت اصول همزیستی مسالمت‌آمیز می‌توانیم در حفظ این میراث ارزشمند سهیم باشیم.

