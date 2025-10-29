خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در شهرستان پاسارگاد؛

خرس قهوه‌ای سالم به زیستگاه خود بازگشت

خرس قهوه‌ای سالم به زیستگاه خود بازگشت
کد خبر : 1706537
لینک کوتاه کپی شد.

یک قلاده خرس قهوه‌ای که روز گذشته در یکی از مزارع ذرت شهرستان پاسارگاد مشاهده شده بود، بدون هیچگونه آسیب‌دیدگی و به صورت سالم به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.

به گزارش ایلنا،  رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد، با اشاره به حضور فصلی این گونه در مناطق کشاورزی، توصیه‌های ایمنی ضروری را به شهروندان و کشاورزان محلی ارائه داد.

 رسول کرمی، خطاب به ساکنان مناطق همجوار با زیستگاه‌های خرس تأکید کرد: از نزدیک شدن به این حیوان خودداری کرده و فاصله ایمن را رعایت کنید. در صورت مشاهده، بلافاصله موضوع را به نزدیکترین پست محیط‌بانی یا از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهید.

وی با بیان اینکه رها کردن  پسماندهای غذایی  در نزدیکی مناطق مسکونی می‌تواند عامل جذب حیوانات وحشی از جمله خرس باشد، از مردم خواست مدیریت صحیح پسماند را جدی بگیرند.

این مقام مسئول یادآور شد: حیات وحش سرمایه ملی ماست و با رعایت اصول همزیستی مسالمت‌آمیز می‌توانیم در حفظ این میراث ارزشمند سهیم باشیم.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ