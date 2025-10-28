«گازِ زُغال در حمام»، جانِ یک نفر را گرفت

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور افزود: این حادثه ساعت ۱۰ و ۳۶ دقیقه امروز به مرکز فوریت‌های پزشکی اصفهان اعلام و یک واحد امدادی به محل اعزام شد.

وی اضافه کرد: در این حادثه یک مرد ۴۲ ساله به‌دلیل روشن کردن زغال در حمام دچار مسممومیت با گاز منواُکسید کربن شد و جان باخت.

هر سال با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش استفاده از وسائل گرمایشی و برغم همه هشدارها و توصیه‌ها برای رعایت کردن موارد ایمنی، شاهد جان باختن تعدادی از هموطنان بر اثر بی‌مبالاتی در استفاده از وسائل حراراتی هستیم.

منواُکسید کربن(Carbon monoxide) گازی سمی و بی‌رنگ و بی‌بوست و تنفس آن باعث بدحالی و قرارگرفتن در معرض آن، سبب مرگ می‌شود.

این که با عنوان «قاتل نامرئی» شناخته می‌شود، هر سال با شروع فصل سرما با آماری گسترده‌ اما آرام و بی‌صدا، خانواده‌های ایرانی را عزادار می‌کند.

منواُکسید کربن پس از تنفس وارد جریان خون شده و با «هموگلوبین»(بخشی از گلبول‌های قرمز خون که اکسیژن حمل می‌کند) ترکیب می‌شود و «کربوکسی هموگلوبین» ایجاد می‌کند و در این وضعیت خون دیگر قادر به حمل اکسیژن نیست و کمبود آن باعث از بین رفتن سلول‌ها و بافت بدن می‌شود.

