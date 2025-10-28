مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین خبر داد؛
همکاری با دانشگاه تهران برای احیای تالابهای قزوین
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سید اسدالله هاشمی عصر امروز در کاگروه مدیریت تالابهای استان قزوین گفت: طرحی با محوریت دانشگاه تهران و با همکاری ادارهکل محیطزیست البرز در دست بررسی است که میتواند به بازگرداندن حیات به این تالابها کمک شایانی کند.
وی به تشریح وضعیت تالاب اوان پرداخت و اضافه کرد: تالاب یا دریاچه اوان یکی از مقاصد مهم گردشگری و ماهیگیری کشور است که ورود سیلابهای فصلی در سالهای اخیر، پایداری این اکوسیستم ارزشمند را با خطر جدی مواجه کرده است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به تهدیدات پیشروی این تالاب گفت: در سالهای گذشته اقداماتی از قبیل لایروبی، خاکبرداری و ایجاد شبکههای کنترل فرسایش برای جلوگیری از ورود رسوبات به بدنه تالاب انجام شده و نصب دوربینهای حفاظتی نیز برای پایش و کنترل شکار غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.
هاشمی با اشاره به جایگاه بینالمللی تالابها افزود: این زیستگاهها بر اساس کنوانسیون بینالمللی رامسر (۱۹۷۱) دارای ارزش جهانی شناخته میشوند و علاوه بر اهمیت اکولوژیکی، کارکردهای پژوهشی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی نیز دارند. وی افزود: در استان قزوین چهار تالاب اصلی بهصورت رسمی شناسایی و ثبت شده است.
وی در ادامه اولویتهای اصلی برای حفظ این زیستبومها را برشمرد و گفت: مقابله با تصرفات غیرقانونی در حریم تالاب، ساماندهی گردشگری، تثبیت خاک، مدیریت سیلاب و تعامل مؤثر با جوامع محلی از جمله اقدامات ضروری است که باید در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به جایگاه قانونی کارگروه تالابها ادامه داد: بر اساس مصوبات هیئت دولت، استانداران به عنوان رئیس کارگروه تالابهای استانی و اداره کل محیطزیست به عنوان دبیر و متولی اصلی حفاظت و بهسازی این مناطق شناخته میشوند.
هاشمی در پایان از تمامی دستگاههای مرتبط بهویژه جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور عشایری و میراث فرهنگی خواست تا در اجرای طرحهای مشترک حفاظت از تالابها مشارکت فعالانهای داشته باشند.
وی بر لزوم تعامل و همکاری استانهای همجوار برای نجات تالابهای مرزی تأکید کرد و گفت: احیای تالابهای صالحیه و اللهآباد که در مرز سه استان قرار دارند، بدون این همکاری امکانپذیر نیست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین تأکید کرد: تنها با این همراهی است که میتوانیم شاهد پایداری زیستمحیطی و بهرهبرداری پایدار از این منابع طبیعی ارزشمند باشیم.
به گزارش ایلنا، در این نشست گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای عملیاتی احیای تالابها و همچنین راهکارهای مقابله با سیلاب در حوزه شرقی تالاب اللهآباد نیز مورد بررسی قرار گرفت.