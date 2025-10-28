ناظم بوکانی به طور موقت برکنار شد/ تشکیل پرونده قضایی به دلیل تنبیه دانش آموز

به گزارش ایلنا، خشایار صنعتی اظهار کرد: یکی از دانش‌آموزان پایه ششم این مدرسه پس از بازگشت به منزل، از ناحیه گردن احساس درد داشت که احتمال می‌رود این آسیب ناشی از تنبیه بدنی توسط معاون مدرسه باشد.

وی اضافه کرد: والدین این دانش آموز وی را به بیمارستان شهید قلی پور این شهرستان منتقل کردند که وی در بیمارستان بستری شد و از شب گذشته برای مداوا به بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان منتقل شد.

فرماندار بوکان ادامه داد: در حال حاضر دانش‌آموز برای انجام تصویربرداری MRI و سایر آزمایش‌های پزشکی به بخش بیماران عادی منتقل شده و وضعیت عمومی او مطلوب گزارش شده است.

صنعتی با بیان اینکه معاون مدرسه به طور موقت از سمت خود برکنار شده، گفت: پرونده قضایی در این‌باره تشکیل شده و موضوع با همکاری دستگاه‌های مربوطه در حال پیگیری مراحل قانونی است.

فرماندار بوکان با تاکید بر اینکه نتایج بررسی‌ها و تحقیقات دستگاه‌های مسئول به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد، از رسانه‌ها خواست از انتشار مطالب بدون منبع و شایعات در این زمینه خودداری کنند.

