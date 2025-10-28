در استان فارس رخ داد؛
قتل برادر با سنگ و دستگیری قاتل ٢٨ ساله
فرمانده انتظامی رستم از دستگیری قاتلی خبر داد که برادر ٣٢ساله خود را به قتل رسانده بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک اظهار داشت: صبح امروز (٦ آبانماه) برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در منزلی در یکی از محلههای این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد ٢ برادر بنا به دلایل نامعلوم با یکدیگر درگیر و یکی از آنان با شیء سخت (سنگ)، طرف مقابل را به قتل و از محل متواری شده است.
سرهنگ نازیدوک عنوان داشت: با اقدامات اطلاعاتی و فنی توسط ماموران انتظامی، مخفیگاه فرد قاتل در کمتر از ٢ ساعت در اطراف کوههای این شهرستان شناسایی و قاتل دستگیر شد
فرمانده انتظامی رستم با اشاره به اینکه قاتل ٢٨ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.