فرمانده انتظامی اقلید خبرداد؛

تیراندازی در عروسی منجربه قتل مادر داماد شد/ دستگیری ٢ نفر و کشف ٣ قبضه سلاح

فرمانده انتظامی اقلید گفت: در رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی، مادر داماد به قتل رسید.

به گزارش ایلنا، سرهنگ  آرش بخشایی‌مطلق، بیان کرد: در پی مراجعه حضوری فردی به پاسگاه مبنی بر تیراندازی منجر به قتل در مراسم عروسی در یکی از مناطق شهرستان اقلید، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که خانمی ۵٠‌ساله در عروسی پسرش، هنگام شادی مهیمانان با اسلحه شکاری مورد هدف قرار‌گرفته و منجر به مرگش شده است.

سرهنگ بخشایی مطلق گفت: ماموران تحقیقات خود را آغاز و پس از بازبینی دوربین‌های مدار بسته، در این راستا ٢ نفر (پسر عموی عروس و پسر عمه داماد) که برای شادی در مراسم عروسی اقدام به تیراندازی کرده بودند را شناسایی و دستگیر کردند و ٣ قبضه اسلحه را نیز کشف کردند.

فرمانده انتظامی اقلید با اشاره به اینکه هر ٢ متهم ٢٠ الی ٢٢‌ساله برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند، تصریح کرد: پلیس تاکید ویژه‌ای بر فرهنگ‌سازی، آموزش و همکاری سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول داشته و بر این باور است که می‌توان رسوم پسندیده را جایگزین رسم غلط و خطرناک تیراندازی در جشن‌ها و مراسم‌های عروسی کرد که امیدواریم با همکاری آگاهانه مردم، شاهد آرامش مطلوب در مراسمات شادی و پیشگیری از وقوع قتل‌های ناشی از تیر‌اندازی در جشن‌ها باشیم.

